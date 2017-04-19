| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
午間大雨急落 反年改抗議人數驟減
 首頁 > 政治

也是一種「花」？ 網友替反年改命名「沒錢花」運動

2017-04-19  12:59

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今日進行年金改革相關法案初審，反年改團體從昨晚開始夜宿，並在今早包圍立院進行抗爭。由於年改抗爭一路走來相當激烈，有網友發起討論，該如何替軍公教的抗爭行動命名？引起網友熱烈討論。

有網友指出，2014年的學運起初被稱為「318學運」或「反黑箱服貿運動」，後來因以太陽花作為象徵，便成為「太陽花學運」，因此，該名網友問說，「有什麼合適的名稱嗎？沒錢花運動？」

沒想到這個名稱獲得網友大讚，紛紛留言表示，「沒錢花，太切題了」、「沒錢花運動不錯」、「沒錢花運動+1，不能出國旅遊很痛苦的」、「沒錢花 也是一種花XD」、「沒錢花運動+1，自己要接受訪問 坦承這樣沒錢出去旅遊」。

廣告
  • 立法院19日審查年金改革法案，民眾前往抗議，並與警方推擠。（記者方賓照攝）

    立法院19日審查年金改革法案，民眾前往抗議，並與警方推擠。（記者方賓照攝）

  • 網友戲稱反年改可稱為「沒錢花運動」。（圖片擷取自PTT）

    網友戲稱反年改可稱為「沒錢花運動」。（圖片擷取自PTT）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 反年改 太陽花運動 年金改革
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧薑蒜乾燒蝦
吃甜點✧焦糖烤布蕾
燕窩的挑選／處理
這樣燙蚵仔不縮水！
轉寄

標題：也是一種「花」？ 網友替反年改命名「沒錢花」運動


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月19日‧星期三‧丁酉年三月廿三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.