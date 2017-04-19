也是一種「花」？ 網友替反年改命名「沒錢花」運動

2017-04-19 12:59

〔即時新聞／綜合報導〕立法院司法及法制委員會今日進行年金改革相關法案初審，反年改團體從昨晚開始夜宿，並在今早包圍立院進行抗爭。由於年改抗爭一路走來相當激烈，有網友發起討論，該如何替軍公教的抗爭行動命名？引起網友熱烈討論。

有網友指出，2014年的學運起初被稱為「318學運」或「反黑箱服貿運動」，後來因以太陽花作為象徵，便成為「太陽花學運」，因此，該名網友問說，「有什麼合適的名稱嗎？沒錢花運動？」

沒想到這個名稱獲得網友大讚，紛紛留言表示，「沒錢花，太切題了」、「沒錢花運動不錯」、「沒錢花運動+1，不能出國旅遊很痛苦的」、「沒錢花 也是一種花XD」、「沒錢花運動+1，自己要接受訪問 坦承這樣沒錢出去旅遊」。