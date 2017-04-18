曾推崇八田與一？吳敦義：沒有

前副總統吳敦義18日帶著15箱，一共221891份連署書，登記參選國民黨黨主席，並反駁曾推崇八田與一的說法。（記者張嘉明攝）

2017-04-18 11:39

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席候選人吳敦義今日上午受訪時，面對媒體提問，有人質疑他會讓國民黨變成第二個民進黨，他立即以「胡說八道」回應，還說「那怎麼可能」。

吳敦義表示，自己過去擔任國民黨秘書長，把民進黨在立法院原有九十一席，打到只剩下二十七席，「怎麼可能，我如果變民進黨第二，那是「胡說八道」，就像有人說他會變成「某某第二」一樣。

吳敦義強調，自己曾經拿聖火宣示釣魚台主權，高度肯定東沙群島是高雄市屬地，太平島主權亦復如此，「像我這樣愛國、愛黨，愛中華民國的人，任何胡說八道（的人），都是對他自己人格最大的侮辱﹗」

此外，針對有「嘉南大圳之父」美譽之稱的已故日本工程師八田與一，最近銅像遭統派人士破壞，還有統派質疑吳敦義曾經推崇八田與一，吳敦義澄清，自己沒有推崇八田與一，但也呼籲大家應該從善與惡的角度，來看待過去日據時期一些日本人對台灣的貢獻。

吳敦義表示，七、八年前嘉南農田水利會會長向他反映，嘉南大圳對該水利會所轄好幾百公頃的農地，貢獻很大，希望能有一個園區，經過各方面都認同，他曾以行政院長身分出席（活動）。

吳敦義強調，日據台灣五十一年，是因為一八九五年清朝政府甲午戰爭失敗，簽訂馬關條約而來，當時許多日籍醫師、護士、工程師，對台灣的病人悉心照顧，對台灣農民用心貢獻，不涉政治，也沒有傷害國人，反之一些日據時期曾經殺害原住民部落或欺侮台灣人的跋扈官吏，則是應該接受譴責，有些日籍醫生在山地幫助原住民治病，在山地小學認真教書，擔任工程師或技工打造嘉南水圳，造福數百公頃農田，大家應該區分善與惡。

吳敦義還說，這段期間以來有些人太過霸道、忘本，破壞先總統蔣介石銅像，讓許多忠愛國家、飲水思源的人，義憤填膺，我們社會需要一心一德，大家應該認同台灣與中華民國，中華民國是父親，台灣是媽媽，台灣是這塊土地，中華民國是我們的國家，不敬爸爸或不愛媽媽，乃屬不可能的事。