李承龍坦承策劃斬首八田銅像多年 現進南檢複訊

2017-04-17 18:37

〔記者王俊忠、吳俊鋒／台南報導〕台南烏山頭水庫內嘉南大圳之父─八田與一銅像，昨清晨遭人斬首，銅像頭部下落不明。北市前市議員李承龍在臉書坦承犯案，南市警方今午到北市警中正一分局帶回李承龍與涉案女共犯邱晉芛，下午近六點許，警方駕駛兩輛偵防車送李、邱兩人進台南地檢署接受檢察官複訊。

李承龍與邱女於今下午五點許抵達高鐵台南站，兩人出站後快步走上偵防車。媒體問李犯此案策劃多久了？李承龍說：「策劃好幾年了！」；被問及犯案原因？李答「該做的事就要做」，至於關鍵證物八田銅像的頭在那裡？李在上偵防車前表示：「頭在台灣」。

據了解，李承龍是中華統一促進黨成員。南檢表示，此案是麻豆警方報請檢方指揮偵辦，李雖非現行犯，但李自動到案說明，警方將他帶回台南接受檢察官複訊。

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