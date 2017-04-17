國民黨團出現髮夾彎 年金改革不提黨版
2017-04-17 19:19
［記者陳鈺馥／台北報導］國民黨團出現重大髮夾彎！立法院國民黨團今日臨時召開黨團大會，否定上週五黨團大會確定會提黨版「公務人員退休撫卹法草案」決定，黨團總召廖國棟今日受訪指出，最後決定不會提出黨版。
根據國民黨版草案，優存利息18%採6年歸零，與考試院版及民進黨版一致，並採溯及既往，所得替代率調降70。據了解，該方案一曝光後，深藍選區立委面對龐大軍公教壓力，最後讓黨團改弦易轍。
廖國棟指出，被改革的人遭受汙名化，民進黨也對年金改革何時破產，說不清楚，政府應該提出國家財務的精算報告，這種年改無法讓外界心服口服。
廖國棟也說，外界強烈質疑國民黨為何要提版本，幹嘛要跟民進黨一樣，軍公教也對年金會破產說法不以為然，黨內立委都很同情他們遭遇，所以產生新的思考和改變，雖然沒有黨版，個別立委還是可以提自己版本。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 嫌演習花費太貴？ 軍方感嘆馬英九只要「廉價國防」
- 林義雄將禁食 總統府說話了
- 參與抗IS計畫太高調？ 府：有責任為國際貢獻
- 爭取軌道建設經費 林佳龍盼南中北均衡發展
- 中廣案趙少康質疑不公 NCC回應...
網友回應
熱門新聞
- 八田「斬首者」抓到了！統派成員認砍頭
- 董娘上健身房練到與男教練進摩鐵 婚姻掰掰！
- 高人氣羅東林業園區收費？ 林管處慎重評估
- 自由開講》中藥技術士，「我獨何害」？消基會之結論堪慮！
- 竇靖童冒出分身 同父異母妹激似
- 台中老婦北上迷途 巡警通知家屬被誤認詐騙
- NBA》狠！亞當斯為幫魏少開路撂倒火箭後衛（影音）
- 醫病》壯男飲酒過度腹部劇痛 急性胰臟炎險致命
- 市場派動作頻頻 大同股價重挫直逼跌停
- 淫亂高官偷123人妻 6私生子只1人是他的種
- 小黑蚊全台蔓延 學者：防治「沒救」
- 土耳其總統權力大進化 將一路當到2029年！
- 故事》臺灣的「國機國造」是怎麼開始的？
- NBA》火箭打太順 背上騎人出手還是進（影音）
- 避免暴力逐客 聯航將禁止員工占乘客座位
- NBA》勇士防守靠他！「追夢綠」火鍋店開張（影音）
- 宜特 第一季每股盈餘約0.55元
- 隨油徵收空污費 環保署︰最快7月調漲
- 已婚男約女山友爬太平山 同房被抓姦不起訴
- 弱勢母女住破屋 多個工會助修繕
- 台北》雪茄館菸害「無法罰」 同樓住戶慘燻
- 〈吉娜兒的人生食堂〉龍舌蘭酒：在未失控前 趕快停止
- 【藝文短訊】台中文學獎 徵件開始
- 艾倫爆分居 老婆割腕挽救婚姻
- MLB》賈西亞關鍵兩分砲 白襪10局力克雙城 （影音）
- 女童唱毛毛蟲歌、走路外八 師通報性侵案
- 台港中青年領袖對談》「李明哲案 小英政府應給個交代」
- 臉書直播殺人 男子聲稱「復活節屠殺」15人
- 白天飆升至34度 週四鋒面通過北台灣轉涼
- 虛報加班與值班費案 消訓中心1人起訴
- 阿拉巴爾／隨機愛情 － 西蒙．德．波娃與尚—保羅．沙特的童話
- 晶華攜手好市多Costco 搶攻端午商機
- 5旬女工絕食第3天 泣訴立益不顧死活
- 駐點犬貓絕育 外埔七天結紮上百隻
- 中國「裸體貸款」！女大生竟拍「處女膜」抵押借錢
- 社論》當川普「開始喜歡習近平」
- 男團成軍有內幕 路上遛狗被挖掘
- 鏗鏘集》代主席的舉證能力
- （影音）「喜劇之后」許老三走秀霸氣十足 小S虧很跳tone
- 第2年！ 鹿港慶端陽 從午到晚8小時賽龍舟
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：國民黨團出現髮夾彎 年金改革不提黨版
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分