國民黨團出現髮夾彎 年金改革不提黨版

2017-04-17 19:19

［記者陳鈺馥／台北報導］國民黨團出現重大髮夾彎！立法院國民黨團今日臨時召開黨團大會，否定上週五黨團大會確定會提黨版「公務人員退休撫卹法草案」決定，黨團總召廖國棟今日受訪指出，最後決定不會提出黨版。

根據國民黨版草案，優存利息18%採6年歸零，與考試院版及民進黨版一致，並採溯及既往，所得替代率調降70。據了解，該方案一曝光後，深藍選區立委面對龐大軍公教壓力，最後讓黨團改弦易轍。

廖國棟指出，被改革的人遭受汙名化，民進黨也對年金改革何時破產，說不清楚，政府應該提出國家財務的精算報告，這種年改無法讓外界心服口服。

廖國棟也說，外界強烈質疑國民黨為何要提版本，幹嘛要跟民進黨一樣，軍公教也對年金會破產說法不以為然，黨內立委都很同情他們遭遇，所以產生新的思考和改變，雖然沒有黨版，個別立委還是可以提自己版本。