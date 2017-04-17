| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
健康保健室 智能生活體驗 光陽年度環島 累積繞台七圈
 首頁 > 政治

林義雄將禁食 總統府說話了

2017-04-17  16:25

〔記者鍾麗華／台北報導〕為呼籲補正公投法，人民作主教育基金會26日將到民進黨中央黨部前展開為期16天的24小時接力禁食行動。

總統府發言人黃重諺今天受訪指出，台灣是民主國家，公投是人民的權利，這無庸置疑；有關公投法的修法議程，在本會期是民進黨的優先法案，目前也在國會當中進行審議，府方尊重國會在立法議程的安排。

人民作主教育基金會今天說，各界期待補正公投法，但立院一再推託，他們將從4月26日到民進黨中央黨部前展開為期16天的24小時接力禁食行動，基金會董事林義雄也將參與。該基金會表示，如果民進黨沒有回應，「還會有後續更強烈的行動」。

廣告
  • 為呼籲補正公投法，人民作主教育基金會將展開16天的24小時接力禁食行動。總統府發言人黃重諺今天指出，公投法修法議程，在本會期是民進黨的優先法案，目前也在國會當中進行審議，府方尊重國會在立法議程的安排。（資料照）

    為呼籲補正公投法，人民作主教育基金會將展開16天的24小時接力禁食行動。總統府發言人黃重諺今天指出，公投法修法議程，在本會期是民進黨的優先法案，目前也在國會當中進行審議，府方尊重國會在立法議程的安排。（資料照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公投法 林義雄 禁食
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
韓式✧泡菜牛肉炒飯
廣式✧XO干貝醬
電鍋菜✧蒜蓉茄子
好吃苦瓜怎麼挑？
轉寄

標題：林義雄將禁食 總統府說話了


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月17日‧星期一‧丁酉年三月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.