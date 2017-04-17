林義雄將禁食 總統府說話了
2017-04-17 16:25
〔記者鍾麗華／台北報導〕為呼籲補正公投法，人民作主教育基金會26日將到民進黨中央黨部前展開為期16天的24小時接力禁食行動。
總統府發言人黃重諺今天受訪指出，台灣是民主國家，公投是人民的權利，這無庸置疑；有關公投法的修法議程，在本會期是民進黨的優先法案，目前也在國會當中進行審議，府方尊重國會在立法議程的安排。
人民作主教育基金會今天說，各界期待補正公投法，但立院一再推託，他們將從4月26日到民進黨中央黨部前展開為期16天的24小時接力禁食行動，基金會董事林義雄也將參與。該基金會表示，如果民進黨沒有回應，「還會有後續更強烈的行動」。
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