男子翻牆進國防部直播 嗆要「暗殺國防部長」

2017-04-13 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕國防部竟隨意遭民眾闖入直播？一名自稱來自安徽的男子，在下午開設直播翻牆進入國防部，且一度脫口「我今天要去暗殺國防部長」，亂逛了數分鐘後才被攔下。

吳男在下午開設一段長約20分鐘的直播，影片後半段他來到位於北市的國防部，原本還稱讚環境優美，下一秒突然就說「你相不相信我爬進去？」，且就在成功翻牆後進入後，還說要「我今天要去暗殺國防部長」。

吳男進入國防部後邊逛邊直播，沒有受到任何阻攔，還因為口渴，和裡面的人說「長官你好，可以喝一杯水嗎」，並謊報自己是剛報到的人員，對方則跟他說可以到福利社購買，完全沒有識破。

吳男後來又走了一小段路，才有衛兵衝上前來告知「不能播」，下一秒吳男就被帶往室內問話。根據《三立新聞》報導，男子不但被憲兵帶走，轄區內的員警也前來調查，由於吳男行徑怪異，要了解身心是否有狀況。

其實吳男在早上就開始直播，起先是到成吉思汗健身俱樂部找「館長」陳之漢踢館，已經引起部分網友關注，沒想到下午更翻牆闖入國防部。網友留言表示，「是個擅長翻牆的朋友呢」、「國防部當班衛哨跟安官要飛高高了」、「國防部大條，幫守衛默哀」、「也好，讓國防部知道防衛多沒維安意識。」