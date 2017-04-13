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少子化辦公室首務 衛福部長：育兒津貼、托育

2017-04-13  09:29

〔記者吳亮儀／台北報導〕衛福部成立「少子化辦公室」，預計整合各處資源來提升台灣生育率；衛福部長陳時中今天在立法院接受訪問時表示，首要任務應是育兒津貼和托育。

陳時中說，他已經拜託前衛福部長林奏延擔任少子化辦公室的召集人，要讓國人能夠生、想要生。至於財源問題，陳時中說，這才是要成立辦公室的原因，整合資源後，做好相關規畫，找出更有效的路。

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  • 衛福部成立「少子化辦公室」，預計整合各處資源來提升台灣生育率；衛福部長陳時中今天在立法院接受訪問時表示，首要任務應是育兒津貼和托育。圖為衛福部長陳時中報告並備詢。（資料照，記者簡榮豐攝）

    衛福部成立「少子化辦公室」，預計整合各處資源來提升台灣生育率；衛福部長陳時中今天在立法院接受訪問時表示，首要任務應是育兒津貼和托育。圖為衛福部長陳時中報告並備詢。（資料照，記者簡榮豐攝）

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