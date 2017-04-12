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新南向國家旅客來台 外交部放寬免簽措施

外交部今宣布，進一步大幅度放寬新南向國家旅客來台簽證措施。（資料照，記者劉信德攝）

2017-04-12  16:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕外交部今宣布，進一步大幅度放寬新南向國家旅客來台簽證措施。包括試辦1年菲律賓國民免簽、延長泰國及汶萊旅客免簽試辦期、增加有條件免簽適用國家、並放寬現有嚴格的簽證審核程序等。

外交部今發布新聞稿表示，為落實「新南向政策」，行政院指示外交部召開跨部會會議，邀請國安、警政、調查、移民管理、觀光及經貿等業務機關，縝密協商評估後獲致共識，商討出多項簽證放寬措施，預期吸引更多「新南向政策」目標國家旅客來台觀光及洽商，深化彼此互動、交流與合作。

外交部新公布的簽證措施包括：延長泰國及汶萊國民來台免簽證措施試辦期，延長1年至107年7月31日；試辦給予菲律賓國民來台免簽證措施，為期1年；擴大「東南亞國家人民來台先行上網查核系統」適用條件，包括印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨與寮國國民，凡持有我國過去10年內核發簽證（不含勞工簽證）且無違常紀錄者，得於內政部移民署網頁填表申請多次入境憑證。

另，外交部也提升原先從嚴審核簽證的國家，包括原先無法申請觀光簽來台的斯里蘭卡及不丹，未來將得申請觀光簽證來台；同時也開放印度、斯里蘭卡、孟加拉、尼泊爾、不丹及巴基斯坦等國商務人士，凡經外貿協會推薦者，得申請電子簽證（eVisa）。

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