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「網球精靈」僅獲7萬餘元補助 北市體育局挨轟

2017-04-12  15:00

〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會開議第3天，今日安排市長施政報告及答詢。民進黨台北市議員王閔生指出，受封為「網球精靈」的網球選手張凱貞，2015年出賽光州世大運，為台灣贏得金牌；張因表現亮眼，再度入選為台北世大運培訓選手之一，但卻僅獲補助7萬5000元，是所有選手最低。王閔生不滿地質問，體育局為何如此對待「台灣之光」？對此，體育局長鄭芳梵支支吾吾，並稱會再查證。

王閔生表示，經他調閱資料發現，張凱貞贏得金牌後，申請80萬補助，最後核准60萬元；但事隔一年，金牌光環蒙塵，補助款只剩15萬。今年再度申請經費再度腰斬，「世大運績優及潛力選手培育補助計畫」僅補助7萬5000元，是同項目選手最低！

王閔生不滿，張凱貞於2009年東京泛太平洋公開賽，以僅18歲即大爆冷門打敗當時的世界球后，迄今世界排名仍名列前茅。但體育局卻如此對待績優選手，他質疑過程出問題，要求體育局、教育局須查明。

對此，台北市長柯文哲一頭霧水。一旁的體育局長鄭芳梵連忙解釋，但也支支吾吾無法說明清楚，令議員更加不滿。鄭芳梵表示，會再查證清楚，再向議員報告。

另外，民進黨市議員何志偉也關心世大運議題。何志偉認為，全世界風靡中醫拔罐，場邊醫療站應比照選手村提供中醫服務；他同時秀出國際巨星瑪丹娜的拔罐照片，建議北市府邀請瑪丹娜來台體驗拔罐，有了名人加持，可為世大運添色。

柯文哲回應，願意嘗試邀請。

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  • 針對世大運，何志偉秀出國際巨星瑪丹娜的拔罐照片，趁著全世界風靡中醫拔罐，場邊醫療站應比照選手村提供中醫服務；並邀請瑪丹娜來台體驗，有了名人加持，可為世大運添色。（記者方賓照攝）

    針對世大運，何志偉秀出國際巨星瑪丹娜的拔罐照片，趁著全世界風靡中醫拔罐，場邊醫療站應比照選手村提供中醫服務；並邀請瑪丹娜來台體驗，有了名人加持，可為世大運添色。（記者方賓照攝）

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