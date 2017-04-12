「網球精靈」僅獲7萬餘元補助 北市體育局挨轟
2017-04-12 15:00
〔記者何世昌／台北報導〕台北市議會開議第3天，今日安排市長施政報告及答詢。民進黨台北市議員王閔生指出，受封為「網球精靈」的網球選手張凱貞，2015年出賽光州世大運，為台灣贏得金牌；張因表現亮眼，再度入選為台北世大運培訓選手之一，但卻僅獲補助7萬5000元，是所有選手最低。王閔生不滿地質問，體育局為何如此對待「台灣之光」？對此，體育局長鄭芳梵支支吾吾，並稱會再查證。
王閔生表示，經他調閱資料發現，張凱貞贏得金牌後，申請80萬補助，最後核准60萬元；但事隔一年，金牌光環蒙塵，補助款只剩15萬。今年再度申請經費再度腰斬，「世大運績優及潛力選手培育補助計畫」僅補助7萬5000元，是同項目選手最低！
王閔生不滿，張凱貞於2009年東京泛太平洋公開賽，以僅18歲即大爆冷門打敗當時的世界球后，迄今世界排名仍名列前茅。但體育局卻如此對待績優選手，他質疑過程出問題，要求體育局、教育局須查明。
對此，台北市長柯文哲一頭霧水。一旁的體育局長鄭芳梵連忙解釋，但也支支吾吾無法說明清楚，令議員更加不滿。鄭芳梵表示，會再查證清楚，再向議員報告。
另外，民進黨市議員何志偉也關心世大運議題。何志偉認為，全世界風靡中醫拔罐，場邊醫療站應比照選手村提供中醫服務；他同時秀出國際巨星瑪丹娜的拔罐照片，建議北市府邀請瑪丹娜來台體驗拔罐，有了名人加持，可為世大運添色。
柯文哲回應，願意嘗試邀請。
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 蔣友青婚宴照曝光！新娘背景大有來頭
- 這件事讓她理智線斷掉... 童仲彥嫩妹翻臉內幕曝光！
- 陸戰隊66旅步兵營 進駐政戰學校
- 朱立倫缺席前瞻計畫會議挨批 國民黨：張景森鬥爭朱
- 公園預定地疑似有城牆石 柯：北門正在蓋快來搬
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- MLB》球速僅138公里 42歲日投依然宰制大聯盟（影音）
- 風波越燒越大！ 聯航總裁再道歉盼止火
- 芭樂人類學》桌遊＋民族誌＝一門文化創意產業課的設計到實踐
- MLB》經典賽最慘受害者？美國強投工作快不保了
- 自由廣場》一例一休後的台大醫院現場
- 美度輕奢華 寵愛媽咪
- 全大運點燃聖火 台大蘇格蘭交換生當傳遞員
- 遠離藥罐子 簡嘉榮鐵了心
- 參選農會理事長 前新北議員廖裕德涉賄80萬交保
- 市值蒸發百億！聯航總裁認錯 網友：「為錢道歉」
- 李安驚傳健康亮紅燈 秘密返台就醫
- 林智勝暴瘦8公斤 「漏」出疲態
- 自由開講》反毒宣導政策的失效、失靈與失控
- 藍酸骨科醫掌研考會 柯：目前最好的
- 李明哲案提申訴 聯合國進行了解
- 茄苳樹王棲地挖到湧泉 民眾驚喜
- 全聯po促銷文 網友嗆：總裁都說別亂花錢了！
- 政大化南新村文資現勘 委員、官員驚艷
- 小檔案：綠樓與修澤蘭
- 人事争議風波延燒 大湖區農會被貼封條
- 稱「希特勒沒用過化武」 白宮發言人讓外界怒了...
- 美國務卿抵俄訪問 料就敘利亞問題交鋒
- 日職》經典賽後遺症？ 日媒指國家隊王牌失速
- 花蓮4.0地震 最大震度1級
- 保生大帝誕辰 幼童獻藝祝壽
- 柯瑞重開機 勇士14連勝沒延續
- 04/12 各報重點新聞一覽
- 星超羽賽今開打 小戴拚5連冠
- 私幼學費漲4成? 柯：開什麼玩笑
- 《中英對照讀新聞》Syrian children in state of ’toxic stress’, Save the Children says 「拯救兒童」說，敘利亞兒童處於「毒性壓力」狀態中
- Milky Cookie貝果店被爆使用逾期原料 衛生局開罰9萬
- Chaumet奇幻世界 時空平移巴黎─踏入會場宛如直達花都 頂級珠寶手繪草稿 盡顯精湛工藝
- 武財神聖誕 南崁五福宮遶境
- 苗縣頭屋11條古步道 踏勘重現風華
- 果真一審重判、二審減半…難怪司法被疑不公
- 偷拍法院女科長 徵信天后江梅綺判賠
- 樓高二百米 台中智慧營運中心被嫌不夠高
- 控馬英九圖利富邦300億 北檢首傳北銀前副理
- 復合紀亞文兩個月 袁詠琳「為結婚戰鬥」
- 大樂透頭獎摃龜
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：「網球精靈」僅獲7萬餘元補助 北市體育局挨轟
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分