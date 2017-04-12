中漁船頻入侵 海巡署：擬佈建紅外線、無人機
2017-04-12 11:03
中國漁船頻頻入侵我經濟海域。圖為中國漁船「浙玉漁11688」越區捕魚，被海巡隊查獲押回台灣。（資料照，記者林嘉東攝）
〔記者鄭鴻達／台北報導〕中國漁船長年來頻侵入我國經濟海域越界捕魚，民進黨立委賴瑞隆透露，中國漁船總量達106萬艘，佔世界總量4分之1，應重罰嚇阻；海洋巡防署署長李仲威回應，會檢討加重罰則，並積極佈建紅外線熱顯像儀及無人機，若行政院核定計畫，最快年底完成採購。
立法院內政委員會今處理海巡署預算解凍案，並邀李仲威報告、答詢，立委賴瑞隆質詢指出，中國漁船數量高達106萬艘，佔全世界總量4分之1，很多中國漁船越界捕魚，南海周邊國家都強烈重視此區塊，相較下我方扣留的很少，我方的作法、裁罰是否過於軟弱。
李仲威答詢指出，對於越界捕撈的漁船，現行做法是只要拘留都有30天以上，裁罰後才釋放，越界數量明顯減少，中國漁船數量驚人，且常趁天候不佳越界，因此海巡署採取超前部署，有越界未作業者驅離，越界有作業者則登船檢查後扣留，交由業管機關裁罰。
賴瑞隆質疑法律授權對越界漁船最高可裁罰新台幣1000萬元，但最近裁罰平均每艘才100萬元，越界漁船在烏魚季時容易回本，裁罰過輕，有的國家甚至直接擊沉越界船隻，中國漁船看海巡署軟弱，就會不斷測試我方底線；李仲威指出，會檢討是否加重罰則。
賴瑞隆接著問海巡署現行護漁措施，有何科技及設施；李仲威表示，現有雷達僅可看到光點，但無法判斷船隻類型，正積極布建紅外線熱顯像儀作目標視測，並佈署無人機取得影像回傳，目前已將計畫送行政院審查，若計畫通過、預算到位，最快今年底完成預先採購作業。
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