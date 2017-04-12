不面對疑慮 國台辦稱是依法辦案

2017-04-12 10:39

〔記者林良昇／綜合報導〕中國國台辦今舉行例行記者會，對於我國非政府組織工作者李明哲「被失蹤」案，國台辦發言人安峰山不願回應疑慮，未對李明哲所犯案情、關押地點、是否同意家屬探視作出說明，僅稱中國有關方面是「依法辦案」，並批台灣藉機攻擊中國，製造事端。

國台辦今舉行例行記者會，根據中國官媒文字直播，對於台灣媒體再度詢問李明哲案，安峰山表示，對於李明哲涉嫌從事危害國家安全活動，正接受有關部門依法調查，國台辦已於3月29日和4月9日兩次對外作出說明。

安峰山說，自去年520以來，兩岸聯繫溝通和協商談判機制已經停擺，原因和責任大家都很清楚，在這樣一個特殊情況下，為了照顧李明哲家屬的關切，基於人道考量，海協會委託台灣有關團體，即海峽兩岸交流服務中心向李明哲妻子通報了有關情況，同時也轉交了李明哲給她父母和妻子的親筆信。

安峰山批評，台灣一些別有用心的團體和人士藉機來攻擊中國，製造事端，干擾中國有關部門依法辦案，他們的目的是不會得逞的。

安峰山聲稱，中國有關方面是在依法辦案，並將依法維護當事人的合法權益。如果蓄意製造事端，意圖干擾依法辦案，只會使問題進一步複雜化，損害當事人權益，台灣有關方面刻意把此案引向兩岸關係，惡意攻擊大陸，推波助瀾，只會使當前已經十分嚴峻的兩岸關係雪上加霜。

面對媒體對李明哲案的進一步詢問，安峰山仍三緘其口，僅跳針式強調是依法辦理，沒有進一步訊息可以提供。

此外，對於是否收到李明哲家屬轉送的藥品？安峰山稱，海協會沒有就此事與海基會進一步聯繫，海協會至今沒有收到來自當事人家属的物品。（11:13更新）