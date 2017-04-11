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國發會通過可行性研究 恆春觀光鐵路預計115年通車

2017-04-11  19:22

〔記者陳梅英／台北報導〕國發會委員會今日通過交通部報陳的「恆春觀光鐵路可行性研究」，總工程經費199億元，預計在2年內提出綜合規劃以及環境評估，115年完成通車，以疏導墾丁每年約800萬的觀光人潮，並發展恆春半島附近鄉鎮觀光，兼顧地方觀光經濟與生態保育。

交通部鐵工局主秘溫代欣表示，此計劃範圍從內獅站起至恆春站止，初步規劃新建路線全長37.72公里，將新設7座車站，改建一座車站（內獅站），總工程經費為199億元，計劃年期自綜合規劃（含環境影響評估）核定後約6.5年通車。

初期佈建的是單軌，預留雙軌空間，內獅站與南迴線接軌，並於海口站設置遊輪式觀光列車，其中，內獅、海口與恆春三站規劃為三等站，其餘車站為簡易站，直達車從新左營到恆春，90分鐘到達，如果每站都停約141分鐘，預計平日一小時一班，假日一小時兩班，目標到140年每日運量可達平日每小時314人次，假日829人次，為滿足此需求，設置的會是一列車9車編組。

溫代欣指出，墾丁國家公園每年吸引的觀光人次高達800萬元，但因附近鄉鎮沒有特色，觀光人潮全部集中在墾丁，不僅平、假日遊客人數差異大，長期以往對墾丁生態保育也有不利影響。「這不只是交通建設案」，溫代欣說，最重要還是墾丁的生態保育，同期促進墾丁之外其他鄉鎮的發展。

目前交通部已經斥資500萬元委託觀光局進行附近鄉鎮的景點開發，希望未來恆春觀光鐵路每個車站都能發展出自己的特色，讓觀光旅客停留時間拉長，不再只是前往墾丁。

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  • 國發會委員會今日通過恆春觀光鐵路可行性研究，由國發會副主委龔明鑫（中）召開記者對外說明。（記者陳梅英攝）

    國發會委員會今日通過恆春觀光鐵路可行性研究，由國發會副主委龔明鑫（中）召開記者對外說明。（記者陳梅英攝）

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