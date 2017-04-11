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立院三讀 當沖稅降至千分之1.5
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亞洲首例！吃貓狗肉最高罰25萬

立法院通過修法，未來吃貓、狗肉者得處以罰鍰，成為亞洲首例。（記者鄭鴻達攝）

2017-04-11  14:08

〔記者鄭鴻達／台北報導〕立法院今三讀通過「動物保護法部分條文修正案」，除加重虐殺動物處罰至2年以下有期徒刑、最高200萬元罰金外，更新增禁止食用、販售貓、狗肉及其副產品，違者可處5萬元到25萬元罰鍰之條文，使我國成為全亞洲首個該立法之國家，領先中、韓等國。

在中國部分省份及韓國部分地區，有民眾以食用狗肉、貓肉為風，甚至在國內，也頻傳外籍移工、民眾宰殺流浪貓、狗食用的案例，常引起動物保護團體及愛狗、愛貓人士之抗議，有時更因此鬧上新聞版面。

立法院院會今三讀通過「動物保護法部分條文修正案」，將對虐待、殺害動物行為加重刑責，明定宰殺、故意傷害或使動物遭受傷害，致動物肢體嚴重殘缺或重要器官功能喪失者，可處2年以下有期徒刑或拘役，得併科新台幣5萬元以上、200萬元以下罰金。

此外，本次修法新增禁止食用貓、狗肉等規定，明訂販賣、購買、食用或持有犬貓的的屠體、內臟或含有其成份之食品，可處新台幣5萬元以上、25萬元以下罰鍰，並得公布違反者之姓名、照片與違法事實，使我國成為亞洲各國首個完成此立法之國家。

另，本次修法也新增規定，禁止以汽、機車牽引寵物，否則得處新台幣3000元以上、15000元以下罰鍰，避免飼主在騎乘機車或開車時，以牽繩遛貓、狗時不慎造成傷害。

國民黨立委王育敏表示，今天通過《動保法》修法，是她最棒的生日禮物，盼藉由加重虐待動物的刑責，讓國人更愛護動物，這次更率先亞洲各國，完成禁吃貓、狗肉等立法，零安樂死政策已經上路，希望有更多配套，她也提案刪除住戶不得飼養寵物的規定，盼盡速修法。

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