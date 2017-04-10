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全國農會理監事選舉 綠旗插不上

2017-04-10  21:28

［記者廖淑玲／雲林報導］中華民國農會今天會員代表大會選舉理監事，選舉結果，民進黨都掛零，反撲敗北。

全國農會有來自22個縣市地方農會代表，總計65席，今天召開第一次會員代表大會並進行理監事選舉，預計19日推選理事長、常務監事並遴聘總幹事，現任理事長蕭景田以60票當選理事，可望順利蟬聯下屆理事長，民進黨推選的理事人選只獲得4票，無人當選，現任總幹事張永成也將順利獲聘連任。

由於選舉前，民進黨將目標放在拿下全國農會地方農會代表至少過半席次，信心滿滿揚言要贏得全國農會理事長選舉，未料選舉結果民進黨慘敗，甚至理、監事都掛零，打臉民進黨立委陳明文，還有地方政壇人士直批陳的影響力只及於嘉義縣。

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  • 中華民國農會選舉，現任理事長蕭景田（右）可望順利蟬聯，現任總幹事張永成（左）也將順利獲聘連任。（記者廖淑玲翻攝）

    中華民國農會選舉，現任理事長蕭景田（右）可望順利蟬聯，現任總幹事張永成（左）也將順利獲聘連任。（記者廖淑玲翻攝）

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