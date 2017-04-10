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蘇俊賓在賣房子！韓國瑜批黨沒栽培年輕人

2017-04-10  15:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法國民黨團今舉行「黨主席擬參選人政見發表會」，對於國民黨如何培養年輕人？黨主席參選人韓國瑜痛批，黨完全沒有在培養年輕人，最有為的年輕人蘇俊賓現在在信義房屋賣房子。

韓國瑜說，這問題要跳脫藍綠來看，民進黨培養年輕人做法完全正確，他們一代又一代銜接上， 國民黨完全沒有，這連共產黨都有在做。

韓國瑜指出，他最近與國民黨最年輕有為的蘇俊賓喝咖啡，得知蘇在信義房屋賣房子，可見黨主席培養年輕同志是當務之急。

韓國瑜認為，國民黨有太多包袱要拋棄，要用智庫及智慧請年輕人加入國民黨，以後台灣就是台獨和反台獨的對決，國民黨要有整套方法。

另一位黨主席參選人吳敦義則認為，國發院本來就是國民黨培養年輕人重要場所，對有品德、才能、從來沒背叛過國民黨的年輕人，黨要好好好好這樣的培養人才，可跟在議員和立委身邊訓練，再投入基層選舉，以後年輕人才就能源源不絕。

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  • 韓國瑜痛批，黨完全沒有在培養年輕人，最有為的年輕人蘇俊賓現在在信義房屋賣房子。（記者朱沛雄攝）

    韓國瑜痛批，黨完全沒有在培養年輕人，最有為的年輕人蘇俊賓現在在信義房屋賣房子。（記者朱沛雄攝）

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