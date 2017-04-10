吃魚翅挨轟 李應元認錯：以後不會再吃
受邀魚翅宴，環保署長李應元，坦承不該吃。（網友提供）
〔記者陳炳宏／台北報導〕生態保育團體大力呼籲民眾不要吃魚翅，但昨（9日）晚上，網路上卻流傳著環保署長李應元參加魚翅宴的照片，環團痛批李應元等吃魚翅的與會人士，李應元今早參加淨灘活動時受訪，坦承「我吃了，以後不會再吃、也要親友別點」。
台灣護樹團體聯盟發起人張美惠昨晚在臉書上轉貼媒體人蔡漢勳臉書貼文，貼文上面寫著「與李應元等政商界人士餐敘，許久已沒吃到魚翅，不過真正豐收是主人談到『一例一修』現況」。
張美惠除轉貼該貼文的截圖，也砲轟此舉說「老娘為了環保不吃魚翅、不吃魩仔魚、盡量買在地食材⋯人家環保署長是用魚翅宴客耶。」，張美惠並點名綠色和平與立委陳曼麗應該對此表態。
另一媒體工作者莊豐嘉9日晚間也在臉書痛批此事，認為透過餐宴拉攏關係的不當行為，今天早上則道歉表示，因一時未察，將宴客主人誤為僅是受邀作客的環保署長李應元，故有相關陳述。雖然論述理由未變，但對象弄錯，即是錯，對造成李應元之困擾，在此謹致歉意。
莊豐嘉昨晚貼文表示，「從媒體人角色看，參加這種宴席是理所當然，而且也有必要。但政治人物擺不脫這一套方法論，只讓我們看到台灣雖然已經三次政黨輪替，卻從未看見真正令人耳目一新的新政治。」
李應元表示，9日中午的確有參加友人的宴會，既不是主人也非主賓，自己雖有起心動念，但終究吃了魚翅，以後會警惕、將來也會提醒周遭友人不要吃魚翅，避免破壞生態環境，一起守護地球。
李應元表示，是陳姓友人邀請海外回國的黃姓友人，自己臨時受邀也晚了20分鐘，目前社群上已經有人對此誤解加以澄清。李應元也表示，感謝關心環保的朋友善意提醒，個人與家人以後都不會點魚翅，也會提醒朋友盡量不要去點這樣的餐點，一起守護地球。
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