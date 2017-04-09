國台辦轉交李明哲親筆信 陸委會：家屬質疑真實性
2017-04-09 21:30
〔記者林良昇／台北報導〕我國非政府組織工作者李明哲被中國當局依國安為由逮捕，針對李明哲案，中國國台辦今傍晚表示，基於人道考量，海協會已於4月7日透過台灣有關團體向李淨瑜通報了相關情況，並轉交李明哲給父母親和妻子的親筆信。
國台辦還批，李明哲案發生以來，台灣一些別有用心的組織和人士蓄意造謠生事，對大陸方面惡意攻擊，這種企圖干擾大陸有關部門依法辦案、破壞兩岸關係的伎倆，不可能得逞。
對於國台辦的宣稱，陸委會晚間表示，有關今日國台辦所提出訊息，據瞭解，近日傳聞有民間人士宣稱已經中方告知李明哲部分訊息，並獲中方送交李明哲親筆信件要代轉家屬，惟家屬因對真實性存疑已拒絕該民間人士。
陸委會強調，對於目前各界關切事項，呼籲中方必須正視問題，立即給予回應，包括盡速公布事實真相、盡速公布拘禁地點、盡速同意家屬探視，避免使情況更形複雜，甚至對兩岸關係造成雙方均不樂見之衝擊。
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