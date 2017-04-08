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台灣遲未獲WHA邀請 林奏延：應主動拋議題

2017-04-08  20:47

〔即時新聞／綜合報導〕去年代表參加世界衛生大會（WHA）的前衛福部長林奏延，今（8日）在受訪時提到，台灣要參與國際交流，應該主動拋出議題，展現對醫療的貢獻，不能只想博取國際同情。

對於台灣今年遲遲未獲WHA邀請，林奏延表示，台灣在防疫衛生、外科技術都有不錯的成績，應該主動拋出議題，而不是採取被打壓的姿態苦候邀請函。他認為台灣可從提供外國醫療援助，展現台灣貢獻，告訴世界台灣的醫療能量。

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  • 前衛福部長林奏延（前右）今（8日）在受訪時提到，台灣要參與國際交流，應該主動拋出議題，展現對醫療的貢獻。（記者吳欣恬攝）

    前衛福部長林奏延（前右）今（8日）在受訪時提到，台灣要參與國際交流，應該主動拋出議題，展現對醫療的貢獻。（記者吳欣恬攝）

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