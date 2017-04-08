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川普承諾訪中 許信良：習近平是川習會最大贏家

2017-04-08  11:45

〔記者陳鈺馥／台北報導〕美國總統川普與中國國家主席習近平舉行元首峰會，亞太和平基金會董事長許信良今日分析表示，習近平是川習會最大贏家，習得到川普承諾在今年19大前訪中。

兩岸政策協會今日舉行「川習會後的美中台三邊關係」，許信良在會中指出，習近平是最大贏家，取得川普訪中承諾，而且川普過去競選時對中強硬的論調幾乎不存在，要用會議方式處理經濟議題，川普也說他尊重對習近平的關係。

許信良認為，川普什麼都沒有得到，但習近平卻得到一個友善的氣氛，美國發動敘利亞戰爭，顯示出美國體制讓川普改變，因為川普過去是主張不攻打敘利亞的。

對於兩岸關係僵局，許信良也表示，兩岸在下半年有機會解凍，兩岸的領導人也有意願，蔡政府在下半年會提出新的願景，中國當局也想打開這場僵局。

許信良指出，打開僵局的機會持續存在，兩岸沒有什麼難以跨越的橫溝，只是政治語言不同而已。

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  • 亞太和平基金會董事長許信良（左）認為，中國國家主席習近平是川習會最大贏家。（記者陳鈺馥攝）

    亞太和平基金會董事長許信良（左）認為，中國國家主席習近平是川習會最大贏家。（記者陳鈺馥攝）

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