談Q毛萬夜闖動物園 柯：被獅子咬掉怎麼辦

2017-04-08 10:43

〔記者沈佩瑤／台北報導〕饒舌歌手「Q毛萬QMone」日前夜闖動物園，還將過程拍成影片上網，動物園昨已向警方報案。對此，台北市長柯文哲今受訪時表示，動物園太大了，晚上一兩個人溜進去，很難防範，會再內部研議是不是要增設監視器或紅外線，還直言，萬一被獅子咬掉怎麼辦？

饒舌歌手「Q毛萬QMone」在影音網站YouTube上傳一段影片名為「我做過最瘋狂的事！！半夜逛動物園！！」，內容為其與二名友人夜翻動物園，甚至拿手電筒照射動物事件，昨天上午動物園駐警隊長先向警方備案，待園長研究後再正式提告。

柯文哲今出席活動後受訪時說，老實講，動物園實在太大了，一兩個人溜進去很難防範，要再研究看看，要不要裝監視器，或紅外線，恐怕要再內部討論一下，而且「被獅子咬掉怎麼辦？」