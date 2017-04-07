台南這裡也有T-BIKE 議員當一日代言人
2017-04-07 16:51
〔記者王捷／台南報導〕台南市南區過去一直不受到遊客青睞，觀光人口都集中在安平與中西區，不過近年來南區因灣裡商圈、喜樹喜市集的興起，漸漸有遊客聚集，為使遊客更加便利，騎單車慢遊旅行，市議員呂維胤成功爭取T-BIKE設於灣裡萬年公園，今日他當南區T-BIKE一日代言人，邀旅客、市民一起來騎T-BIKE，帶動鯤喜灣觀光。
呂維胤邀集灣裡萬年殿主委林隆昌、黃金商圈發展協會幹部、里長杜枝文一起在萬年廣場啟用T-BIKE，並在每部腳踏車後綁上氣球，期望T-BIKE能像氣球一樣，讓灣裡觀光起飛。
呂維胤說，T-BIKE萬年公園站，設置的腳踏車口最多能放32台腳踏車，萬年公園站周遭富有許多景點，囊擴廟宇、美食、生態濕地與海岸，目前加上新增的歹銅古社彩繪巷弄及假日市集，觀光資源豐富，有了T-BIKE，遊客們也能暢遊黃金海岸的自行車步道，欣賞美麗夕陽，在鯤喜灣便能度過美好的一日。
商圈理事長杜金恭表示，感謝議員爭取T-BIKE，並趕在本週末鯤喜灣文化季前啟用，讓此次灣裡的文化小旅行、彩繪巷弄、封街市集都能讓遊客盡情穿梭灣裡巷弄內、享受屬於舊部落的傳統美好。
呂維胤說，目前地方協會已進行規畫，把地方景點及美食地圖結合成鯤喜灣自行車輕旅行路線，有旅客曾反映T-BIKE租還不方便，但他認為先求有再求好，未來也有機會在黃金海岸增設T-BIKE站，讓更多遊客能盡興體驗灣裡的自行車樂趣。
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