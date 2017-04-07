| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 政治

柯P跌倒照片瘋傳 網友暴動修圖

台北市長柯文哲今日視察台北田徑場工程，試跑田徑場跑道時，不慎跌倒。（記者方賓照攝）

2017-04-07  12:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今日在台北田徑場，視察世大運場館狀況，在下海試跑跑道時不慎跌倒，仆街照片在網路瘋傳，許多網友看到後不僅笑倒在地上打滾，也紛紛摩拳擦掌地修改圖片，讓柯P跌倒照更具風味。

柯文哲跌倒後「五體投地」般的姿勢，縱然讓PTT鄉民不捨，直呼「阿伯別受傷了！」但柯P跌倒時重心不穩的照片，引起眾多網友的修圖欲望，有人就P上了一顆足球，讓柯文哲看起來就像是漫畫《足球小將翼》裡的人物，在施展威力十足的「雷獸射門」。

還有人聯想起柯文哲先前扮裝成《火影忍者》主角漩渦鳴人的景象，連忙將柯P跌倒照與鳴人跑步的畫面合成起來，讓其他鄉民驚呼「沒有違和感！」不過網友們在笑完之後，也衷心地希望柯P保重身體。

相關影音

柯文哲跌倒時的照片，被網友修圖成像是在射門。（圖擷自PTT）

也有網友把柯文哲跌倒過程的相片，和漩渦鳴人的跑姿做比較。（圖擷自PTT）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 仆街 柯P 柯文哲 跌倒
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘑菇雞肉丸
酸辣風味✧糖醋豬肉
電鍋菜✧絞肉蒸芋頭
保存九層塔４妙招！
轉寄

標題：柯P跌倒照片瘋傳 網友暴動修圖


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月7日‧星期五‧丁酉年三月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.