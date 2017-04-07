柯P跌倒照片瘋傳 網友暴動修圖

台北市長柯文哲今日視察台北田徑場工程，試跑田徑場跑道時，不慎跌倒。（記者方賓照攝）

2017-04-07 12:46

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今日在台北田徑場，視察世大運場館狀況，在下海試跑跑道時不慎跌倒，仆街照片在網路瘋傳，許多網友看到後不僅笑倒在地上打滾，也紛紛摩拳擦掌地修改圖片，讓柯P跌倒照更具風味。

柯文哲跌倒後「五體投地」般的姿勢，縱然讓PTT鄉民不捨，直呼「阿伯別受傷了！」但柯P跌倒時重心不穩的照片，引起眾多網友的修圖欲望，有人就P上了一顆足球，讓柯文哲看起來就像是漫畫《足球小將翼》裡的人物，在施展威力十足的「雷獸射門」。

還有人聯想起柯文哲先前扮裝成《火影忍者》主角漩渦鳴人的景象，連忙將柯P跌倒照與鳴人跑步的畫面合成起來，讓其他鄉民驚呼「沒有違和感！」不過網友們在笑完之後，也衷心地希望柯P保重身體。

相關影音

柯文哲跌倒時的照片，被網友修圖成像是在射門。（圖擷自PTT）