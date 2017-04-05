怒嗆「小英該不該殺」林國春被爆逼妻離婚

林國春（左）與太太葉毓君（右）。（資料照）

2017-04-05 09:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市議員林國春嗆蔡英文「該不該殺？」引發各界討論，週刊報導，林國春近來也明確表態反同立場，還曾嗆挺同的立法委員，如今總是強調「捍衛社會價值與家庭倫理」的林國春被週刊爆出婚變，據悉，他已近半年不回家，還突然傳簡訊給妻子，逼她離婚。

《壹週刊》報導，林國春的妻子葉毓君原本長期在媒體圈工作，新聞到行銷的高階主管都擔任過，她在TVBS擔任發言人期間也處理過不少公關危機，後來她辭掉工作，在林國春選2016年立委時，她到林的競選總部幫忙，從政策到文宣、跑行程她都做得盡心盡力，但林最後落選，才不到一年的時間林國春就突然逼她離婚。

報導稱，林國春平日白天大多待在市議會或板橋服務處，一到下班時間，他不是回家，而是立刻驅車直奔桃園大溪神秘豪宅。友人透露，林國春逼妻子離婚的方式就是傳簡訊，去年11月離家出走後，大約過了2個月就開始不斷傳簡訊要太太去戶政事務所辦離婚，葉毓君相當錯愕，不了解林為何突然要離，但他不回家也不願溝通。

報導引述友人說法，指林國春反而對親戚說，是太太提離婚的，因為個性不合，葉毓君得知後相當難過，一度得了憂鬱症。林國春被《壹週刊》問到，為何不回家總往大溪跑？他聽起來很慌張、不斷結巴地說：「私領域...私領域的事情我不多說...我跟我老婆的事是家務事，私領域...私領域請尊重。」葉毓君則以簡訊回：「我始終覺得他是很認真的議員，其他的我沒什麼要說的。」