方陣快砲案未審先簽 軍方坦承三大疏失
2017-04-04 14:36
新式方陣快砲。（圖：雷神公司網站）
〔記者羅添斌／台北報導〕海軍向美國新購「方陣快砲」案，去年因為在預算尚未經過立院同意之下，就先與美方簽署發價書，引發朝野立委不滿，以侵犯預算審議權為由，將新購方陣快砲案年度預算3億3891萬元中的6851萬9千元予以凍結，軍方官員今天指出，海軍在採購作業上確有疏失，會給立院一個交代。
海軍新購方陣快砲案，全案總經費為101億5936萬2千元，涵蓋年度為106到114年度，106年度編列預算為3億3891萬元。美國同意售台13套新型方陣快砲系統，並為我國現有系統其中的8套進行性能升級。
美國出售的是新型「MK-15 BLOCK 1B基準2型」，較我國現有方陣快砲系統性能先進，並且因應作戰需求，增加了可見光／紅外線瞄準系統，並在原本的自動系統外再增設手動模式，將可增強艦艇反制攻擊能力。
對於「預算未審議，海軍先簽約」，遭立委認為有侵犯預算審議權之虞，甚至因此被凍結相關預算，軍方對此坦承錯誤，也會給立院一個交代。
軍方官員今天說，在新購方陣快砲案，軍方有3大疏失，第一是沒有確實遵守建案程序辦理，海軍只狹隘看到希望早日獲得新型武器系統與撙節預算，卻未遵守建案程序，導致此案在未經預算審議通過就與美方簽署發價書，確有疏失。
其次，官員說，海軍應本著尊重國會預算審查權，先行向立法院外交及國防委員會委員報告溝通，採個案方式審查，但並沒有這麼做，作業程序的確有欠周延。
官員並表示，軍方另一項疏失是，海軍在辦理預算書表編製作業時，並未詳細載明新購方陣快砲及現有系統提升的數量等相關資訊，不利於立院審查，評估其合理性，顯示軍方作業上有所疏漏。
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