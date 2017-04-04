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「一件事情搞這麼多天」 柯文哲否認「香港無聊」是失言

2017-04-04  11:40

〔記者何世昌／台北報導〕台北市長柯文哲3月26日出訪泰國時，語出驚人說「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的」，此語熱議，討論迄今未歇，作家陳芳明昨還在臉書批評。對此柯文哲今上午聯訪仍否認失言，並稱，這是台灣社會的問題，新聞綜藝節目化、一件事情搞這麼多天。

台北市長柯文哲今早視察富德靈骨樓後，接受媒體聯訪。由於作家陳芳明昨在臉書批評「香港很無聊說」，痛斥此言丟盡台北市民顏面，更暴露柯文哲個人文化修養之低落，「好丟臉的市長」。媒體據此問柯想法。

對此柯文哲未正面回應批評，僅稱，這次去東南亞出訪體認到，台灣的民主、自由、多元開放，還是我們最驕傲的地方；有時候我們看起來吵吵鬧鬧，在其他國家看來是羨慕得一塌糊塗。柯也意有所指表示，「他們記者好乖，都不像你們像鯊魚一樣。」

媒體追問，「香港很無聊」引發港人不滿，是否為失言？柯文哲一派輕鬆表示，「還好啦」，這是台灣社會的問題，新聞綜藝節目化、一件事情搞這麼多天。

面對香港人的批評，柯竟說，「這是無聊事件」，也不認為會造成外交問題。

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  • 台北市長柯文哲3月26日出訪泰國時，語出驚人說「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的」今上午聯訪仍否認失言。（記者廖振輝攝）

    台北市長柯文哲3月26日出訪泰國時，語出驚人說「香港很無聊，就一個小島有什麼好看的」今上午聯訪仍否認失言。（記者廖振輝攝）

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