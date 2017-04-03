試委批年改讓毛澤東甘拜下風 府：謾罵無助改革

2017-04-03 18:44

〔記者鍾麗華／台北報導〕考試委員周玉山上周四在考試院會中批評指出，毛澤東在建政後隔了17年才發動文化大革命，蔡政府不到1年就展開年金大革命，讓毛澤東甘拜下風。對此，總統府發言人黃重諺表示，這樣謾罵式的談話，無助於年金改革，試委擔當維護公務人員責任，卻任令年金制度持續崩壞，讓年輕公教人員失去保障，恐怕也有違職守。

黃重諺表示，年金制度改革的目標是確保每一位國民都能有擁有安心而有品質的退休生活，經濟安全無虞，也讓國家有限的資源能夠公平並且永續的照顧到每一個人，年金改革的成功，不僅國人高度期待，支持並且確保改革的成功，更是包括考試委員在內，每一位相關公職不可拋棄的責任。

黃重諺說，改革方案的研擬，透過年初的年金改革國是會議已經提出了許多具體的方向，由行政部門來擬具相關方案，由國會來審查通過，確保這些改革的目標能夠達成，這沒有違憲的問題，而討論過程中，期待並且歡迎社會上每一種對於年金改革的意見、想法都能廣泛討論，完整溝通，讓制度的革新更加成功。

他強調，政府各部門也會積極準備，務必讓社會各界對年金改革的目標、方向及影響有正確而清楚的了解，避免不實的傳言，造成不必要的爭議，影響年金改革的推動。