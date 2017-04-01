黃智賢批太陽花「史上最假掰判決」 鄉民：崩潰惹

2017-04-01 17:08

〔即時新聞／綜合報導〕太陽花學運攻佔立院行動，22人遭起訴，台北地院昨判決無罪，認定其有行使「公民不服從」的正當理由；名嘴黃智賢則是痛批，「人類史上最假掰無法無天的判決」，這樣的說法卻引起外界兩極看法。

黃智賢在臉書上指控10點，批評太陽花學運的判決；黃認為，法官變成太陽花粉絲，把太陽花的教條，當作無上真理，宣判了中華民國的憲法和法律死刑，「法官認定，只要自以為義，就可以暴力佔領。所以，以後台灣人民，該組織民兵，到處去佔領」。

這樣的言論引起兩極看法，有粉絲認同說「以後大家就可以學太陽花？然後去包圍或者去攻陷民進黨執政的立法院？」「法院認證暴力佔領都無罪了，那329反年金遍地開花時不知警察們是在擋什麼，應該要立正站好列隊歡迎學長們才對！」

不過，PTT上的鄉民則是不以為然說，「說個笑話：紅衫軍無罪公平正義」、「崩潰惹」、「偉哲你妹又跑出來了 快領回去」。