林育卉發言惹議 綠批「林國春喊殺總統都沒道歉」
2017-03-31 17:05
〔記者蘇芳禾／台北報導〕退休警消人員日前上街抗議年金改革，行政院發言人徐國勇辦公室主任林育卉，昨日於臉書上寫「趁清明不會早點去死」等言論，遭到暫停職務。徐國勇表示，是因為新北市議員林國春講一席「殺總統」的言論，讓她極端不滿。對此，民進黨發言人阮昭雄指出，相較於林育卉，行政院當晚明快做出處置，但林國春用仇恨言論煽動陳抗民眾，國民黨卻連一句道歉都沒有，非常不負責任。
行政院發言人徐國勇辦公室機要林育卉昨日於臉書諷刺反改革者，並於文末標註「趕你羚羊」、「趁清明不會早點去死」等字眼。在臉書文字上新聞引發討論後，還繼續加碼寫道，「如果臉書上的每篇貼文都能做新聞，我想新聞系就不用招生囉。」
徐國勇於當日晚間暫停林育卉職務，今日受訪時表示，會批准林育卉的辭呈，但國民黨議員林國春教唆殺總統，才會導致林育卉火大，「而KMT也沒有像小方被處分一樣的處分林國春？」
阮昭雄表示，林國春企圖製造社會對立，事發至今已經過了兩天，不僅當事人沒有任何表示，國民黨也是連一句道歉都沒有，非常不負責任。
阮昭雄說，民進黨要再次呼籲，林國春應立刻公開向社會道歉，國民黨主席洪秀柱也應為黨公職的言行負起責任，向人民道歉。
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