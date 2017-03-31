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國民黨代表擬參選人聲請假處分 法院裁准

2017-03-31  16:14

〔記者溫于德／台北報導〕國民黨中常會本月8日通過修改黨代表選舉辦法，將參選資格由原本的「入黨4個月，嚴格限為須入黨滿1年」，不僅擋下4名新入黨及回復黨籍黨員的參選機會，同時違反民法第148條與憲法信賴保護原則；4人於15日赴台北地院聲請假處分，請求中常委提案不生效力及國民黨不能認定中常委決議生效。據了解，聲請人之一的牛煦庭稍早已收到裁定書，北院裁准假處分。

聲請人包括台北市大安區參選人李旨揚、新北市土樹三鶯簡皇譽、新北市許明偉與桃園市牛煦庭等，原本要參選黨代表，卻因黨齡限制下修而受到影響。牛煦庭表示，北院裁准禁止執行3月8日中常會決議，且國民黨黨代表選舉應依去年12月21日通過的選舉辦法辦理，即「新入黨員4個月即可參選」。

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  • 國民黨代表擬參選人日前赴北院聲請假處分已被裁准。（資料照，記者溫于德攝）

    國民黨代表擬參選人日前赴北院聲請假處分已被裁准。（資料照，記者溫于德攝）

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相關關鍵字： 假處分 國民黨代表選舉 黨代表
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