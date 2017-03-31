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中市梧棲區長、龍井區長對調布達

2017-03-31  15:31

〔記者黃鐘山／台中報導〕梧棲區長由原龍井區長劉俊信調派、龍井區長由原梧棲區長戴燕如調派，市府今（31）日舉行布達典禮。副市長張光瑤勉勵兩位區長將為民服務作為志業，盡力服務人民，讓人民有感。

梧棲區、龍井區新任區長布達典禮，由副市長張光瑤主持，張副市長表示，區長職務雖有調動，但做的工作都相同，須以為民服務為志業，相信兩位區長都能做得很好；而新職務是新體驗，對人生將有很大的不同，期勉持續盡力服務人民，讓人民有感。

劉俊信曾任市府民政局科長、神岡區公所區長、龍井區公所主任秘書。龍井區長期間，推動龍田陸橋下直排輪曲棍球場暨溜冰場新建工程、龍崗北坑道路新建工程、龍津活動中心新建工程、忠和中排河道改善工程、麗水里入口意像及龍港路附屬設施改善工程等重大案件。

戴燕如曾任龍井區公所主任秘書、社會課課長、秘書室主任。梧棲區長期間，協辦市府105年動員業務獲評優等、領導所屬參加105年度愛鄰守護業務榮獲台中市重大創新獎、爭取頂魚寮公園裝置藝術意象設施、榮獲105年度隱匿性稽核區公所組第1名等。

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  • 梧棲區長劉俊信（左一）、龍井區長戴燕如（右一）布達，由副市長張光瑤（右二）主持。（記者黃鐘山攝）

    梧棲區長劉俊信（左一）、龍井區長戴燕如（右一）布達，由副市長張光瑤（右二）主持。（記者黃鐘山攝）

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