陸軍輕型戰術輪車去年才撥交 卻頻傳結構斷裂問題
2017-03-30 14:55
陸軍的新型「輕型戰術輪車」傳出車輛結構出現斷裂問題，避震器輔助的「前軸軸殼托架」頻頻斷裂。圖為輕型戰術輪車。（資料照，記者張忠義攝）
〔即時新聞／綜合報導〕陸軍的新型「輕型戰術輪車」傳出車輛結構出現斷裂問題，避震器輔助的「前軸軸殼托架」頻頻出現斷裂問題，若因此發生意外，後果不堪設想。
根據《蘋果日報》報導，輕型戰術輪車主要是為了取代服役多年的M151指揮車及部分悍馬車，因為身體小，在城鎮戰中可發揮靈活優勢，而輕型戰術輪車共有三款，分別為A型軟頂、B型軟頂加槍架、C型硬頂三種車型，可以適用不同戰術需求。輕型戰術輪車去年撥交部隊使用，但自今年初開始卻發生數起結構斷裂事件，在低速行駛時，避震器輔助的「前軸軸殼托架」斷裂，使車子失去平衡。
一名使用過輕型戰術輪車的士兵研判，從斷裂的焊接處來看，焊接點僅不到半公分，強度不足當然會引起斷裂，另外也有士兵直接批評輕型戰術輪車問題很多，如今大多停放在部隊停車場，使用頻率低。
對此，陸軍司令部回應，3月份專案管制會議已掌握狀況，並已通報廠商、使用單位改善，針對如何修整，陸軍司令部表示目前該車仍屬保固階段，已依採購契約規範，要求承商分析原因後全面巡檢及無償更換。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
政治‧本日最多瀏覽
- 為何抗議年改？ 退休警：「只領3、4萬沒辦法旅遊」
- 政院拍板教師18％6年退場 軍、公比照
- 「台灣是重要夥伴」 安倍晉三：共享價值觀與利害
- 軍人金改 國防部常次：建議本會期不處理
- 拍扁麵包師新店開幕 他要感謝貴人阿扁
政治‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 看看五月天演唱會水準... 北市府夜裡發聲明
- MLB》9局滿壘大危機 郭泓志霸氣2K無失分（影音）
- 日本最可愛女高中生出爐！ 奪冠的她激似堀北真希
- 陳剛信怒辭民視 遭爆數仟萬鉅額退休金入袋
- 粉絲開刀「以為沒希望了...」 春風一句話讓他「會好好活著」
- 北港集雅軒160年古繡旗 委外修復
- 人妻全裸直播「好玩又賺錢」 老公配合演出
- 強國女想搭警車回家 竟瞎掰：我是路癡看到路就頭痛
- 中鼎搶攻美國市場 拿四個案子
- 中職》月薪僅6萬 猿棄將怒飆生涯最速幫兄弟守勝
- 綜藝大哥大張菲多年神隱！竟跑去公園當...
- 否認使用味全牛乳 麥當勞說這產品加味全奶水
- 澎湖花火節 4月20日揭序幕
- 三星新旗艦機Galaxy S8 搭配虛擬助理
- C羅銅像是哪位？扭曲詭異表情嚇壞大家
- 譁裕2016轉虧為盈 跨入汽車電子產業
- 群創加薪了！新總座宣布4月加發生產達標獎金
- 〈實現我的旅遊夢〉Run！跑出越南縱貫之旅
- 童心大爆發！竹市兒童藝術節週六登場
- 美女溜冰名將關穎珊 傳4年婚姻告終
- 雲林提前慶祝兒童節 小朋友樂翻天
- 新南向高峰會起跑 百餘位印尼工商界來台
- 埋下夢想時光膠囊！沙鹿學童相約10年後開啟
- 觀音》坡內埤「整容」 8月變身生態公園
- 這樣還算「自衛隊」？ 自民黨籲發展「對敵基地攻擊」能力
- 自由廣場》事後避孕藥的思考理路
- 藍眼睛、紅唇吸睛 愛達貝拉郵輪首航基隆港
- 鎖定黃牛拉客 桃機祭9萬罰款、吊銷牌照
- 豬哥亮病房外有殯葬業者？ 經紀人這樣說...
- 《中英對照讀新聞》Bra company boss forces male employees to experience E-cup boobs 內衣廠商老闆強迫男性員工親身體驗E罩杯
- 歐盟防骨牌效應 對英談判會很硬
- 抗議政策轉彎 高教工會要兼任教師納勞基法
- 5000元網購iPhone 收到一顆蘋果
- 殯葬達人父子鬧翻 罹癌昏迷前「我愛你」破冰
- 桃園區漁會理監事 謝仁江陣營大勝
- 英國啟動脫歐 蘇格蘭大臣：躍入黑暗
- 台大論文造假案 全教總續究責校長楊泮池
- 鹽酥雞攤會不會洗九層塔？ 攤販這樣說...
- 談開發 企業、國外投資者各有腹案
- 單親族互助 台東泡菜媽幫了南投嬤
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：陸軍輕型戰術輪車去年才撥交 卻頻傳結構斷裂問題
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分