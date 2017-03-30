陸軍輕型戰術輪車去年才撥交 卻頻傳結構斷裂問題

陸軍的新型「輕型戰術輪車」傳出車輛結構出現斷裂問題，避震器輔助的「前軸軸殼托架」頻頻斷裂。圖為輕型戰術輪車。（資料照，記者張忠義攝）

2017-03-30 14:55

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍的新型「輕型戰術輪車」傳出車輛結構出現斷裂問題，避震器輔助的「前軸軸殼托架」頻頻出現斷裂問題，若因此發生意外，後果不堪設想。

根據《蘋果日報》報導，輕型戰術輪車主要是為了取代服役多年的M151指揮車及部分悍馬車，因為身體小，在城鎮戰中可發揮靈活優勢，而輕型戰術輪車共有三款，分別為A型軟頂、B型軟頂加槍架、C型硬頂三種車型，可以適用不同戰術需求。輕型戰術輪車去年撥交部隊使用，但自今年初開始卻發生數起結構斷裂事件，在低速行駛時，避震器輔助的「前軸軸殼托架」斷裂，使車子失去平衡。

一名使用過輕型戰術輪車的士兵研判，從斷裂的焊接處來看，焊接點僅不到半公分，強度不足當然會引起斷裂，另外也有士兵直接批評輕型戰術輪車問題很多，如今大多停放在部隊停車場，使用頻率低。

對此，陸軍司令部回應，3月份專案管制會議已掌握狀況，並已通報廠商、使用單位改善，針對如何修整，陸軍司令部表示目前該車仍屬保固階段，已依採購契約規範，要求承商分析原因後全面巡檢及無償更換。