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為何抗議年改？ 退休警：「只領3、4萬沒辦法旅遊」

台灣警消聯盟抗議年金改革，串聯軍公教和退休軍警，昨日兵分多路抗議，前往行政院的抗議群眾高舉標語抗議。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-03-30  10:51

〔即時新聞／綜合報導〕由退消警消聯盟發起的「遍地開花」反年改行動，昨日聚集在立法院、行政院等各大政府機關抗議，甚至一度攻佔忠孝西路造成交通大亂。但詢問反年改的原因，竟有參與者說「再減下來到3、4萬塊，絕對沒有辦法旅遊。」

網路媒體《沃草》昨日在抗議現場，訪問基隆退休警察協會副理事長林良榮，針對這次的抗爭，他表示「我們都是有法律觀念的人，都是清清白白才能退休下來的。」

林良榮強調他們其實領得並不多，「一般都是6、7萬塊」，認為「再減下來到3、4萬塊，絕對沒有辦法旅遊，生病也絕對沒有辦法得到照顧。」林還說，國家絕對不會破產，就算會破產，也是因為政府操作失敗，且國家外匯存底還有4億多美金，相當有錢，不應該掐住他們的錢。

相關影片取自「沃草Watchout」Youtube

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