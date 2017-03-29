「該不該殺」言論惹議 周玉蔻嗆翻林國春

2017-03-29 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨新北市議員林國春今日一句「養尊處優，該不該殺」，引起爭議，但林國春強調自己沒有指名道姓。在今晚播出的節目中，名嘴周玉蔻和林國春正好同台，周玉蔻剛好提到這件事，但林國春一再重申，他沒有說殺總統，2人於是吵了起來。

今晚播出的政論節目「新聞面對面」提到年金改革問題，周玉蔻認為，如果代表這些退休軍警消上街的人，講話是仇恨、要人家去殺總統的，或者是在800壯士的...，她話語未落，坐在對面的林國春就說：「這個我抗議」。

周玉蔻於是說：「你自己去看一看你講了什麼東西，你說該不該殺，你說蔡英文養尊處優，坐2000萬的車子該不該殺、該不該殺，殺意思就是殺，Kill就是殺，這不叫斷章取義，這是你不敢為自己的言語來承擔，有錄影帶為證，有文字稿為證，有逐字稿為證」。

在此同時，林國春一再重申，他沒有說殺總統這三個字，也沒有說殺總統，但周玉蔻似乎沒聽到，不理會林國春的回話，一口氣說完上述言語。

周玉蔻隨後直言：「蔡大小姐你講的是誰？你講的蔡大小姐是蔡琴嗎？」林國春聽完後，不禁結巴地說：「我不跟妳...妳這樣...，主持人，我不知道怎麼跟她答下去」。

周玉蔻認為，林國春明明有講這個話，「你男子漢大丈夫你就道歉」，不過林國春一再重申：「我就是沒有說殺總統」，反批周玉蔻斷章取義。但周玉蔻則強調：「你說蔡大小姐該不該殺，就是殺總統的意思」、更稱「我哥哥是退休警察，才不要你這種人去幫他代理、爭執咧，我哥哥是正統警官學校畢業的」。

主持人到最後看2人爭論無解，只好岔開話題，才讓節目順利進行下去。