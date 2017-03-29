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下屆彰化縣長之戰 魏、邱同黨操戈處境尷尬

2017-03-29  18:54

〔記者張聰秋／彰化報導〕2018縣市長百里侯之戰，已掀民進黨內戰，選對會召集人陳明文今表示，現任縣市長爭取連任者，將由主席提名並送中執會通過，對此，多次公開要求黨中央大選前應進行「對比式民調」的彰化市長邱建富回應指出，他相信，黨主席蔡英文是守誠信、有魄力的領導者，主席曾鼓勵他「認真打拚的人，以後的路會很寬廣！」這句話他銘記在心，一直是他認真市政的續航力量。

縣長魏明谷不改其一貫的回應態度並說，提名就是遵照黨的機制，現階段就是把縣政做好，中央和地方一起努力，讓人民有感。

邱建富說，他身為黨員會尊重蔡英文提名權，他知道黨中央不辦初選，耳聞黨中央現任者優先提名，從頭到尾他的堅持不變，黨中央應以勝選為考量，如果現任者民調高優先提名，民調若不是很好，黨中央應做藍綠人選的對比民調，以國民黨立委王惠美為假想敵，他和魏明谷各和王惠美PK民調，再把民調結果呈報蔡英文參考，決定提名人選。

邱建富強調，他指的民調，不是民進黨初選機制的民調，而是藍綠對比式民調。

去年，蔡英文當選後，南下彰化縣花壇鄉參加感恩茶會之前，在不公開行程下，先前往醫院探視住院調養身體的邱建富，兩人互動面談引發聯想空間。

邱建富說，當時，蔡英文祝他早日康復，希望他身體趕快痊癒，繼續為民進黨打拚，只要肯認真打拚，以後的路會很寬廣。

邱建富進一步指出，現在他和魏明谷都處在很尷尬的立場，魏明谷要爭取連任，而他2任市長任期屆滿，他的選區立委和縣長都是民進黨籍，無退路可退，他會全力以赴繼續向前行。

縣府新聞處長林德宇表示，陳明文的解釋已很清楚，就是由主席提名競選連任，並送中執會同意，沒有「網內互打」的疑慮，魏明谷現在全力衝刺執政績效，縣府團隊的成果逐步開花結果，不受紛擾影響。

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  • 民進黨現任縣長魏明谷爭取連任信心滿滿。（記者張聰秋攝）

    民進黨現任縣長魏明谷爭取連任信心滿滿。（記者張聰秋攝）

  • 已2屆任期將屆滿的彰化市長邱建富，選立委、選縣長都面臨同黨操戈的尷尬局面。（記者張聰秋攝）

    已2屆任期將屆滿的彰化市長邱建富，選立委、選縣長都面臨同黨操戈的尷尬局面。（記者張聰秋攝）

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