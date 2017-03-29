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同婚問題 馬英九：不急立法先各方協調溝通

2017-03-29  17:15

〔記者陳鳳麗／南投報導〕最近備受關注的同婚問題，馬英九今日在對暨南國際大學學生演講時表示，同婚問題應不要急著訂法，而是要先找各界意見領袖來溝通，且要各退一步，才能解決問題。

馬英九說，他在擔任台北市長時，台北市是亞洲對同志最友善的城市，對同志也支持，但自己不是同志，有人說他是同志也不會生氣。

同婚問題牽涉層面太大，宗教團體等認為茲事體大，同婚會造成嚴重的後果，現在意見太紛歧，應該先溝通，不宜那麼快立法，而是在不影響別人的價值觀下，先一步一步地解決造成衝突的問題。

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  • 馬英九赴暨大演講送給校長他的世紀之握一書。（記者陳鳳麗攝）

    馬英九赴暨大演講送給校長他的世紀之握一書。（記者陳鳳麗攝）

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標題：同婚問題 馬英九：不急立法先各方協調溝通


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