兩岸關係民調藏真相？ 林濁水：天龍國「最獨」

台北市是全台最台獨的地方？（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-28 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕《美麗島電子報》公布民調中，針對兩岸關係進行調查，前立委林濁水根據數據，指出其實全台「最獨」的地方，竟是各界認為「最藍」的台北市。

林濁水針對《美麗島電子報》的民調數據進行7點分析，其中他發現，台灣最台獨的地方，是藍營大本營天龍國（台北市），能接受中共兩岸國家定位的台北市民僅10.8%、不接受者高達81.1%，數據都比其他地區高出許多。

林濁水也提到，最希望美國協助台灣加入國際組的地區，當然也是台北市最高。他補充，這個現象2月份民調就已出現，過去他也曾寫過類似論述，不過政學界不以為然，但其實台北市最獨的現象10年前早已浮現。

另外，他也指出，過去台北主流論述是台獨是低教育水準的民粹運動，不過這次調查發現，不只是台北市最獨，教育程度越高者也越獨，此次調查指出，認為參加國際組織比和美國發展經貿關係重要者，大學以上有55%，小學以下指有24.3%。

林濁水指出，這次民調顛覆許多傳統成見，民進黨若要在兩岸政策上重獲支持，並不是在國家定位上站對邊而已，許多做法還要嚴肅檢討過；至於國民黨則要覺悟，以為站穩一中反獨就能守住台北，根本是自毀前程的錯誤做法。