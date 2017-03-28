網媒新頭殼不熄燈 傳新老闆是電競新貴

2017-03-28 18:31

〔即時新聞／綜合報導〕獨立網路媒體《新頭殼》去年傳出熄燈，不過董事長蘇正平證實，由中部網路新貴接手，今天（28日）媒體報導，接手的公司為「競鋒國際」，老闆為電競遊戲新貴，以不到5千萬買下新頭殼。

《上報》今天報導，日前新頭殼傳出吹熄燈號，隨後證實已找到金主，今天傳出入主新頭殼的公司為「競鋒國際」，未來將思考如何利用新頭殼結合網路族群，應用在電競平台。

報導指出，目前新頭殼董事名單，已全部換為「競鋒國際」公司的法人代表。一名新頭殼前股東感嘆「很可惜！」因為網站燒錢壓力不小，因此去年底股東支持新頭殼熄燈。

此外，報導也透露，因為新頭殼多為親綠人士，消息一出引發總統府關切，總統每周召集的「執政決策協調會議」，還曾討論到此議題，會中也有人建議幫忙，隨後就出現神祕金主買下。

不過報導引述前股東指出，總統府與此交易沒有關係，是金主主動找上新頭殼。買賣金額則是不到當初創立的5千萬元，未來將轉為獨資企業。