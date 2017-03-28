| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
空污全台淪陷！ 21縣市AQI一片橘紅
 首頁 > 政治

網媒新頭殼不熄燈 傳新老闆是電競新貴

2017-03-28  18:31

〔即時新聞／綜合報導〕獨立網路媒體《新頭殼》去年傳出熄燈，不過董事長蘇正平證實，由中部網路新貴接手，今天（28日）媒體報導，接手的公司為「競鋒國際」，老闆為電競遊戲新貴，以不到5千萬買下新頭殼。

《上報》今天報導，日前新頭殼傳出吹熄燈號，隨後證實已找到金主，今天傳出入主新頭殼的公司為「競鋒國際」，未來將思考如何利用新頭殼結合網路族群，應用在電競平台。

報導指出，目前新頭殼董事名單，已全部換為「競鋒國際」公司的法人代表。一名新頭殼前股東感嘆「很可惜！」因為網站燒錢壓力不小，因此去年底股東支持新頭殼熄燈。

此外，報導也透露，因為新頭殼多為親綠人士，消息一出引發總統府關切，總統每周召集的「執政決策協調會議」，還曾討論到此議題，會中也有人建議幫忙，隨後就出現神祕金主買下。

不過報導引述前股東指出，總統府與此交易沒有關係，是金主主動找上新頭殼。買賣金額則是不到當初創立的5千萬元，未來將轉為獨資企業。

廣告
  • 新頭殼董事名單已全部更新，轉為獨資企業。（圖擷取自新頭殼）

    新頭殼董事名單已全部更新，轉為獨資企業。（圖擷取自新頭殼）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 新頭殼 總統府 電競
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧可樂燒子排
法式點心✧沙漠玫瑰
異國菜✧北越炸春捲
葡萄酒入菜有４招！
轉寄

標題：網媒新頭殼不熄燈 傳新老闆是電競新貴


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月28日‧星期二‧丁酉年三月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.