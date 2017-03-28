暗批吳敦義？郝龍斌：拉人頭黨員傷害黨形象

2017-03-28 16:48

〔記者何世昌／台北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌今日下午至台北市成功國宅舉行「國民黨新未來」座談會，約200人出席。郝龍斌強調，國民黨潰敗是不夠團結所致，因此特別告誡自己的團隊「不能打自己人」；但話鋒一轉，他立刻暗諷對手，指「拉人頭黨員」的黨主席會被社會瞧不起，對黨形象是個傷害。

郝龍斌表示，國民黨「外鬥外行、內鬥內行」，打自己人非常狠，面對民進黨軟趴趴；這兩次敗選並非敗給民進黨，而是輸給不夠團結。郝說，為了黨內團結，他告誡自己的競選團隊，不能打自己人；另選上黨主席後，他將延攬縣市首長、立院黨團總召擔任副主席。

但話鋒一轉，郝龍斌即暗批對手吳敦義。郝龍斌向支持者喊話，「人頭黨員不要支持他，大家說好不好？」現場支持者異口同聲喊「好」。

郝撂話，拉人頭黨員，在社會上有沒有代表性？社會上會不會認同？如果社會上瞧不起這個黨主席，對黨形象是個傷害。