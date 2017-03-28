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馬英九涉教唆洩密案 一審宣判無罪

2017-03-28  15:05

［記者張文川／台北報導］前總統馬英九卸任後第一件官司，被立委柯建銘自訴控告涉教唆洩密、違反通訊保障監察法、個人資料保護法、加重誹謗等罪嫌，台北地院今宣判無罪，可上訴。

馬和律師今未到庭聆判，柯建銘派律師到庭。此宣判也引起國際高度矚目，路透社、法新社、英國BBC、日本共同新聞社等外媒，皆到台北地院報導此案。

柯建銘指控，馬英九在2013年8月31日晚間，時任檢察總長黃世銘第一次向馬報告疑似關說案之後，9月1日凌晨，馬又電邀黃世銘於當日中午第2度赴官邸向他再次報告偵查中秘密，柯控馬涉教唆洩密、違反通保法、個資法。

柯建銘又控，9月11日馬英九在國民黨中央考紀會開會前，開記者會指責柯建銘請託時任立法院長王金平為其關說司法案件，柯認馬所言不實，控馬加重誹謗。

黃世銘先前已被高等法院判決有罪定讞，3罪各判6月、5月、6月，合併應執行1年3月、得易科罰金45萬元；其中，高院認定黃世銘8月31日、9月1日兩度進入官邸向馬報告偵查秘密的犯行是接續犯，判黃6月徒刑。

馬去年5月卸任後，北院3度開庭，馬與柯都親自到庭答辯與論告，今年1月合議庭傳喚黃世銘與馬當時的隨行秘書林有振，隔離訊問作證。

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  • 前總統馬英九卸任後第一件官司，被立委柯建銘自訴控告涉教唆洩密、違反通訊保障監察法、個人資料保護法、加重誹謗等罪嫌，台北地院今宣判無罪，可上訴。。（資料照，記者羅沛德攝）

    前總統馬英九卸任後第一件官司，被立委柯建銘自訴控告涉教唆洩密、違反通訊保障監察法、個人資料保護法、加重誹謗等罪嫌，台北地院今宣判無罪，可上訴。。（資料照，記者羅沛德攝）

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