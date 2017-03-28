司改會議》為小燈泡默哀1分鐘 委員會後做三項決議

2017-03-28 14:05

〔記者謝君臨／台北報導〕司改國是會議第一分組「保護被害人與弱勢者的司法」今天召開第三次會議，會中針對「偵查不公開」議題進行探討；歷經近3小時討論，委員們針對「小燈泡」媽媽王婉諭等4名委員的提案一做出三點決議，至於提案二則未及討論，將於4月15日的第四次會議中討論；另外，由於今天是「小燈泡」遇害滿一週年的日子，委員在進行討論前也全體起立，為小燈泡默哀1分鐘。

召集人羅秉成會後針對提案一說明三點決議，第一，落實對違反偵查不公開，而依法應負行政、懲戒或刑事責任者，由權責機關依法定程序調查、處理，並嚴予究責，同時應定期公布檢討報告，以及相關查辦及處分情形的報告。

第二，檢察及司法警察機關（法務部及內政部警政署等相關偵查機關），對於執法人員的升遷，應避免以媒體曝光度或移送罪名為考量因素，而應謹慎考量相關人員遵守偵查不公開與無罪推定原則等，在刑事司法實務上的人權保障成效。

第三則分為兩部分，第一部分，司法院應會同行政院檢討，偵查不公開作業辦法的實施成效，針對前開作業辦法中過於抽象、概括及籠統的規定提出更具體明確的修訂，就得公開的事項為具體性的指導原則與原理，法務部及內政部警政署等相關偵查機關，也要依此修訂相關規定，訂定統一的標準作業程序，讓第一線的執法人員得以清楚明確的遵循。

第二部分，各偵查單位應落實發言人制度，劃定採訪禁制區，檢察及司法警察機關等執法單位，應管制媒體與其他與案件無關的人員自由進入辦公區。