獨家》160億軍保準備金 擬投入股市、債券、基金

2017-03-27 10:08

〔記者羅添斌／台北報導〕軍人保險制度將有重大變革！軍方過去一向對軍保準備金採取保守作風，準備金都只定存在金融機構收取利息，軍方已決定改採積極操作方式，計畫將160億規模的軍保準備金，委由金融機構投入股市、債券、基金等金融商品，獲取較定存更高的利潤，讓軍保體質變的豐潤。

軍保近幾年的財務收支，都是支出大於收入，也導致軍保準備金的規模，從民國100年的288億逐年減少，民國104年底只剩下172億元，去年更降到不到160億的規模，讓軍方下定決心，要採取積極做法，擴大軍保準備金的收入。

軍方官員今天指出，國防部已在日前預告公佈「軍人保險準備金管理及運用辦法草案」，對軍保準備金的運用範圍，要參照公教人員保險準備金管理及運用辦法，將運用範圍從現行由存放在承保機構指定的國內外金融機構，擴大到可以投資國內外債券及短期票券、投資國內外上市櫃公司股票及指數股票型基金、國內與國外基金等等。

在各類型金融商品可投入的比例上，根據草案內容表示，軍保準備金投入國內上市櫃股票及指數股票型基金、國內基金的合計比例，不得超過當時準備金淨額的50%。