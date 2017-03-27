| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
台幣續強升破30.4元 創2年半新高 涉受賄等13項罪嫌 南韓檢方聲押朴槿惠
 首頁 > 政治

獨家》160億軍保準備金 擬投入股市、債券、基金

2017-03-27  10:08

〔記者羅添斌／台北報導〕軍人保險制度將有重大變革！軍方過去一向對軍保準備金採取保守作風，準備金都只定存在金融機構收取利息，軍方已決定改採積極操作方式，計畫將160億規模的軍保準備金，委由金融機構投入股市、債券、基金等金融商品，獲取較定存更高的利潤，讓軍保體質變的豐潤。

軍保近幾年的財務收支，都是支出大於收入，也導致軍保準備金的規模，從民國100年的288億逐年減少，民國104年底只剩下172億元，去年更降到不到160億的規模，讓軍方下定決心，要採取積極做法，擴大軍保準備金的收入。

軍方官員今天指出，國防部已在日前預告公佈「軍人保險準備金管理及運用辦法草案」，對軍保準備金的運用範圍，要參照公教人員保險準備金管理及運用辦法，將運用範圍從現行由存放在承保機構指定的國內外金融機構，擴大到可以投資國內外債券及短期票券、投資國內外上市櫃公司股票及指數股票型基金、國內與國外基金等等。

在各類型金融商品可投入的比例上，根據草案內容表示，軍保準備金投入國內上市櫃股票及指數股票型基金、國內基金的合計比例，不得超過當時準備金淨額的50%。

廣告
  • 軍保準備金擬進台股。（資料照，記者王孟倫攝）

    軍保準備金擬進台股。（資料照，記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 債券 基金 股市 軍保 軍保準備金
相關新聞
Top
政治‧本日最多瀏覽
» 更多政治新聞
政治‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當✧烤牛蒡天婦羅
日式✧蘿蔔泥涮牛肉
開胃菜✧香料蘑菇漬
鮮奶勿放冰箱這裡！
轉寄

標題：獨家》160億軍保準備金 擬投入股市、債券、基金


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月27日‧星期一‧丁酉年二月卅
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.