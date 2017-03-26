軍公教月退地板32160元 28日送總統敲定

林萬億表示，28日將呈報年改會的建議案給蔡英文總統敲定，而公教勞年金改革版本，行政院與考試院將於30日同步送立法院。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-03-26 15:33

〔記者羅添斌／台北報導〕軍公教年金改革方案大致底定，對於軍公教人員退休後可領18%優惠款利息的月退金「樓地板」，年改會已建議訂為3萬2160元，負責年金改革的行政院政務委員林萬億今天表示，28日將呈報年改會的建議案由蔡英文總統敲定，成為行政院年金改革版的一部分；而公教勞年金改革版本，行政院與考試院將於30日同步送立法院。

在軍人年金改革方案部分，可請領18%的月退金樓地板是否會與公教一致，都是3萬2160元？林萬億表示，軍方的年金改革正由國防部研擬中，原則上希望標準一致。

軍方官員今天也表示，軍人性質特殊，希望能在年金請領時間、可請領18%的月退金樓地板標準，以及所得替代率等等方面，能有與公教脫鉤處理的空間，這部分還在做最後階段的協調處理，但應該能在預定的時間內送出。

針對牽涉退休公教人員每月基本生活保障的「樓地板」金額，林萬億指出，年改會原本討論2案，分別是2萬5千元和3萬2160元，經收集各界意見後，多數建議採用3萬2160元，年改會最後也擬採用此案，並且將會在28日呈報蔡總統敲定。

林萬億並且表示，月退領3萬以下的公教人員，原本就只有3至4千人左右，兩案（指月退領2萬5千元及3萬2160元）人數差距很少，即使樓地板採用3萬2160元，對年金財務影響也不大；他說，年改會建議以3萬2160元為樓地板，可照顧退休金較少、年資較短的退休人員生活，這是基於保障弱勢為出發點。

另在遺屬年金部分，年改會已敲定，軍公教遺屬年金由原本草擬的遺族可領「月退休金的三分之一」，改為可領「月退金的二分之一」，雖然軍人年改草案尚未正式呈報到行政院，但因年改會已敲定軍公教18%優存利率最晚6年退場，對於樓地板門檻與遺屬年金調整，著眼於保障弱勢且應齊一標準，年改會認為，軍公教都一體適用此方案。