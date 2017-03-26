反同婚 藍議員：家長打算罷免無家庭倫理觀念立委
2017-03-26 14:23
國民黨籍新北市市議員林國春稱，開放同婚讓社會價值與家庭倫理都不見了。（資料照，記者何玉華攝）
〔即時新聞／綜合報導〕創亞洲先例的憲法法庭同婚辯論，再度引起社會關注，但質疑同婚聲浪不斷，新北市國民黨籍議員林國春，今（26日）出席活動時表示，開放同婚讓社會價值與家庭倫理都不見了。
根據《蘋果日報》報導，新北市國民黨籍議員林國春，今早在板橋出席活動時，說台灣去年愛滋病（AIDS）的患者暴增至2400人，其中9成是男性，林國春聲稱就是因為同志議題浮出檯面，讓很多潛在的雙性戀、多性戀，要男男婚、女女婚，導致社會價值與家庭倫理都不見了，林國春還說很多家長打算罷免這些沒有家庭倫理觀念的立法委員。
同婚合法化釋憲辯論雖然已經落幕，但相關議題的討論仍沸沸揚揚，挺同婚者期望修民法，反同婚者期望立專法、甚至辦公投，短期內恐難找出平衡點。
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