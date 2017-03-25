竹縣長選情蠢蠢欲動 多名地方人士獲支持者勸進
2017-03-25 16:34
〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣下屆縣長選舉，除了民進黨傳出將派行政院發言人徐國勇參選外，地方上包括立委林為洲、副議長陳見賢、民國黨主席徐欣瑩、前議長張碧琴等人，也都證實獲支持者勸進，不排除參選可能。
林為洲說，在新竹生物醫學園區發展熱絡、中央推出前瞻基礎建設計畫等條件下，2018年以後的新竹縣，的確會迎來一波新的發展，他也希望跟鄉親一起來把新竹縣建設得更好；最近的確有不少鄉親勸進他，但國民黨針對下屆縣市長選舉的提名機制，可能要等下屆黨主席上任後才會比較確定，到時候若要爭取提名，會配合黨部的機制進行。
陳見賢則認為，要當新竹縣長的人，對地方要有所了解，知道地方需要的是什麼？能為新竹縣民做事，爭取更多建設、謀取福利，這樣才會獲得大家的支持，很多鄉親一直勸進他，但他覺得坐什麼位子不是很重要，當什麼像什麼、把事情做好最重要，他也想把新竹縣帶往更好的明天；至於縣長選舉，他是國民黨員，未來就照黨的提名機制走。
徐欣瑩指出，她擔任過立委、縣議員，為地方的服務到現在都沒有斷過，2018年的選舉若有機會，她當然是全力以赴，在地方上聽到非常多意見，鄉親普遍對藍、綠不滿，包括建設、福利、醫療、教育方面都期望加強，縣府財政問題也很嚴重，為此鼓勵她、勸進她的聲音很多，她也希望延續過去立委時期的服務，給新竹縣民更好的未來。
張碧琴直言，的確有很多鄉親當面或透過臉書表達，希望她可以再擔任公職為大家服務，她深入基層了解後發現，許多民眾認為，新竹縣的執政者偏袒財團且不顧百姓福利，引發相當大的民怨，所以民眾才想要改變現狀，她個人不管參加哪個政黨、在哪個職位，都會盡力幫鄉親發聲、做事，至於要不要參選下屆縣長，她會多傾聽民意再做考量。
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