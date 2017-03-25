前瞻計畫漏掉新北？交部：新北都沒有爭取

2017-03-25 14:11

〔記者蕭玗欣／台北報導〕行政院長林全日前宣布「前瞻基礎建設計畫」，卻未納入新北勢爭取多年的三環三線，包括南環、北環、萬大中和樹林延伸線與汐止民生線，引起新北市政府不滿表示「前瞻只是回顧」。交通次長王國材今回應，這段前瞻計畫討論時間，新北市政府沒主動跟交通部連絡爭取其他計畫放入前瞻，而各縣市首長或副首長跟政委張景森報告討論後，大都積極跟主辦單位交通部專業溝通，新北市都沒有。

王國材表示，包括淡海輕軌（第一期預計2018營運、第二期2025營運）；三鶯缐 （預計2024營運）；安坑輕軌（預計2021營運）都已納入前瞻三項建設，除淡海輕軌第一期外，其它尚需4-8年工期，為加速進行與督導故納入前瞻計畫中，希望在中央與地方共同努力下，確保如期如質提供新北市民服務。

王國材說，台北捷運服務範圍大都至新北市，最近通車機場捷運也服務新北，又有環狀線（大坪林-新北產業園區）、淡海輕軌、安坑輕軌、三鶯缐在進行，交通部已投入甚多資源。

這段前瞻計畫討論時間，新北市政府沒主動跟交通部連絡爭取其他計畫放入前瞻。