政院避免激化 撤下「不公義年金」文宣
2017-03-24 22:18
〔記者李欣芳／台北報導〕政府力推年金改革，行政院新聞傳播處近來分別製作網路文宣影片與電子文宣，其中電子單張文宣訴求「不公義年金一定要改」，引發部分退休軍公教強烈抗議，政院並接獲相關抗議電話質疑預設年改立場，政院已在昨天緊急將文宣網頁移除，並撤除相關網頁連結，不過，政院的「為孩子改年金」網路影片訴求年改目標，則受到好評。
行政院長林全今天被詢及教育部發文給學校機關，轉發政院上述爭議文宣時表示，他沒有注意到有這份公文，他認為政府機關宣導政策，希望還是能從正面做說明比較好，負面說明或牽扯太多一些負面的語言，有時候往往會造成社會更多爭議，不見得是一個好的政策說明方式。
據了解，在政院決定撤除上述爭議文宣的網頁後，有些部會也陸續移除此消息連結，對於外界質疑行政院以公文形式從上至下對國防部、教育部、勞動部、人事行政總處號等單位發送公文廣為宣傳上頭斗大的「不公義年金一定要改」，卻沒有內容、只有仇恨式的標語，政院官員說，過去政府經常製作相關電子文宣，文宣的製作其實是標準作業流程。
政院官員說，政府製作文宣的目的就是向要民眾溝通政策，但既然外界有不同意見，政院予以尊重，為避免激化，已將這份電子文宣從政院官網中移除。
行政院的「為孩子改年金」影片，則訴求年金改革目標，是確保一個世代不會用盡，要「世世代代領得到，長長久久領到老」，因此，要終結優惠存款利率制度，讓十八％走入歷史，最晚分六年全數歸零，並調降公教所得替代率，與國際接軌。
影片並說要改革黨職併公職等不合理制度設計，讓制度回歸常軌，由於輔以表格製作並呈現相關數據，引發不少網友注目。
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