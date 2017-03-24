世大運災防演習 傳蔡英文將親自督軍
2017-03-24 17:15
〔即時新聞／綜合報導〕 台北市今年暑假將舉辦世界大學運動會，台北市長柯文哲緊盯進度外，昨天還在雙北論壇與新北市長朱立倫共同商討選手村周邊交通規劃的事宜。有媒體報導，台北市政府將在本月30日於台北田徑場及小巨蛋辦理106年度全民防衛動員暨世大運災防演習，總統蔡英文將親自到場督軍。
根據《蘋果日報》報導，為了配合今年舉辦的世大運，演習也特別加入世大運演練項目，演習當天將以世大運期間可能遭遇的各種人為災害進行實兵演習。雖然演習當天柯文哲因出訪東南亞而缺席，但蔡英文將力挺柯文哲，親自到場督軍，而這次北市府所舉行的地方政府災防演習，也是第一次有總統參加。
據瞭解，由於演習當天柯文哲正在東南亞出訪，北市府將委由副市長陳景峻出席。市府團隊表示，市長原本有把演習排入行程內，但要拜會外國政要，也只好缺席。
總統府對於總統將出席演習一事，沒有證實也沒有否認，發言人林鶴明則表示，總統行程安排確認後，將會對外公布。世大運發言人楊景棠也和總統府發言人口徑一致的表示，總統是否出席將等行政確認後才會對外說明。
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