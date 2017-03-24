同婚釋憲辯論終結 挺同團體籲蔡政府表明立場

2017-03-24 15:48

〔記者楊綿傑／台北報導〕同性婚姻合法爭議，今於憲法法庭展開辯論，開亞洲先例。婚姻平權大平台在辯論終結後召開記者會，嘲諷法務部長邱太三是「穿越千年的部長」，要求總統蔡英文出面說明對政策的立場，也強調同志權益必須受到保障，盼望大法官能做出維護平等的釋憲。

同志先驅祁家威與台北市政府，因同性婚姻向司法院大法官聲請釋憲，除了是亞洲首次正式針對此議題正式攻防外，也被視為是立院審查同婚法案的前哨站，引起國內外關注。

憲法法庭歷經約5小時辯論終結，婚姻平權大平台於稍早召開記者會，總體來說對今天憲法法庭討論內容表示肯定，各方都清楚表達這是一個必須改變的現狀，同志權益應該保被保障。

律師林實芳說，法律上目前對同志完全沒有繼承、醫療等等的保障，這是值得整個社會討論的議題。對於這是否涉及司法跟民主的衝突，林實芳認為，同性婚姻合法化是蔡總統的政見，蔡總統會當選已經是民主程序的展現，這沒有衝突的問題。法務部長邱太三今日「千年傳統」之說的發言也遭到林實芳譴責，認為這只是個導向「同性伴侶法」的藉口，呼籲部長別當個「穿越部長」。

婦女新知基金會資深研究員曾昭媛進一步說，關於同性婚姻合法議題，從過去到現在，無論民間意見或立委提案，都是民法修正案，未有過同性伴侶法的草案，但法務部的態度看起來就是如此，質疑這個立場是邱太三個人言論，還是蔡政府的立場已經轉變？應該說清楚。