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前瞻計畫雲林只獲核52億6200萬 縣府表遺憾

2017-03-24  14:26

〔記者林國賢／雲林報導〕行政院前瞻基礎建設計畫，雲林縣獲核52億6200萬，包括「台鐵捷運化虎尾支線」、「斗六市區鐵路高架化」、「台78甲快速道路等計畫」被刪除，縣府甚表遺憾，將持續爭取。

雲林縣副縣長丁彥哲表示，配合縣府幸福雲林基礎建設亮點計畫，縣府提出包括台西綠能專區計畫等10多項計畫，爭取列入前瞻計畫，全部計畫經費共需736億626萬，行政院核准其中6項計畫，台西綠能專區原規劃270億，但只核准初期經費5億。

丁彥哲指出，綠能發展是新政府重點施政之一，行政院目前核准經費將會用來加強區內基礎建設、整合公有地與發展綠能專區先期規劃等，後續會再爭取其他經費，完成專區開發，成為台灣綠能示範區。

另針對這次未被納為前瞻計畫的幸福雲林基礎建設，如新闢工業區、國家農業與食品生技研發中心、布袋戲傳習中心、興建台78甲快速道路等計畫，縣府將爭取納入行政院城鄉建設十大工程項目。

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  • 台西綠能專區計畫獲行政院核定5億經費。（記者林國賢攝）

    台西綠能專區計畫獲行政院核定5億經費。（記者林國賢攝）

  • 雲林縣副縣長丁彥哲強調縣府會持續爭取經費，完成幸福雲林基礎建設。（記者林國賢攝）

    雲林縣副縣長丁彥哲強調縣府會持續爭取經費，完成幸福雲林基礎建設。（記者林國賢攝）

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