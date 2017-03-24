詹啟賢：不光明磊落獲取新黨員名冊 是投機取巧
2017-03-24 12:31
〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席參選人郝龍斌陣營昨日指控競爭對手吳敦義掌握新黨員個資，要求黨中央立即調查，另一位競爭者詹啟賢今日中午在臉書發文表示，按照選舉遊戲規則，參選人完成領表登記後，中央黨部才會提供新黨員名冊，供各參選人辦公室使用，如果有人以不光明磊落方式獲取名冊並做為選舉宣傳之用，這不僅是投機取巧之行為、破壞選舉的公平性，更有侵犯黨員個資之嫌疑。
詹啟賢指出，選舉過程可以驗證參選人的誠信與個人價值，而且原則應該建立在公平之上，既然新黨員名冊已經外流，為了公平起見，他鄭重要求黨中央提供新黨員名冊給所有參選人，若有必要，他也願意簽署切結書並預繳200萬元保證金，只求能讓各參選人都能在站在同一起跑線上，依照同一時間槍響，公平起跑。
詹啟賢還說，黨魁選舉至今，程序與規則的爭議不斷，黨代表參選資格從黨齡4個月提高為1年以及人頭黨員問題，幾位參選人尚未交代清楚，現在又爆出有些新進黨員，連黨證都還未領到，就已經有特定陣營提前獲得個資名冊。
他並說，如果因為競選過程中，為求勝利不擇手段的小動作，上演互揭瘡疤，相互掣肘的情事，不但有負黨員期盼，也會使國人失望。
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